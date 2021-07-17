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攤販衝突 華女：遭辱「Fxx中國人」還被打

記者牟蘭／紐約報導
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)

疫情爆發後，法拉盛緬街的攤販增加，一名華裔攤販16日與另一名外族裔商販發聲衝突，華裔攤販指對方不僅辱罵「Fxx中國人」，還強行將她抱起，並動手打人，另一方則稱，華人攤主掀翻他的攤位，還試圖抓傷他；警方表示，因兩人發生爭執，各執一詞，暫不會跟進此案。

華裔攤販羅女士於16日中午12時左右，與一名疑似西語裔男性商販在緬街交羅斯福大道發聲衝突，幾名華裔目擊者稱，西語裔男子曾強行抱起羅女士，並毆打她的臉部，還破壞羅女士的攤位，立即報警求助。

羅女士說，她與該男子因擺攤認識超過半年，指稱對方經常辱罵「Fxx中國人」，並偷竊她的貨品；她說，當天到原本擺攤位的地點，發現西語裔男子與其妻已「占」她的攤位，她只能移到角落擺攤。

羅女士表示，這名男子突然攻擊她，先將她強行抱住，後毆打其臉部，她否認雙方因攤位發生爭執，只稱對方長期騷擾她；她對目前的境況感到擔憂，害怕對方日後報復。

市警109分局接到報案後，立即趕至現場調解；警方指，華裔攤販與另一名攤販發生爭執，華裔攤主曾掀翻該男子的擺放貨品的桌子，試圖抓撓對方，因兩人各執一詞，目前暫不跟進此案。

警方呼籲，若民眾發生爭執，切忌互相攻擊，若感到人身安全受到威脅，應立即報警求助。

華裔 中國 法拉盛

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