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紐約市警聯合FBI 加強打擊亞裔仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
市警仇恨犯罪小組探員郭迪焜。(視頻截圖)
市警仇恨犯罪小組探員郭迪焜。(視頻截圖)

紐約市警總局聯合聯邦調查局(FBI)14日宣布一項新的反亞裔仇恨犯罪公共意識覺醒計畫—亞裔聯邦探員、市警警員、檢察官等多執法機構人員錄製多種亞裔語言宣導短片，鼓勵民眾積極報告仇恨犯罪，執法部門不會過問移民身分，定將案件徹查到底。

(影音來源：紐約市警)

聯邦調查局探員林貝蒂。(視頻截圖)
聯邦調查局探員林貝蒂。(視頻截圖)

宣導以英文、國語(普通話)、粵語、韓語、他加祿語及越南語共六種語言發布，將出現在市警和聯邦調查局的社群媒體平台，並在全紐約市的少數族裔社區內推廣。

市警仇恨犯罪小組探員張棟志、郭迪焜以及聯邦調查局探員林貝蒂(Betty Lin，音譯)，分別使用國語和廣東話，為民眾解釋仇恨犯罪的定義，以及作為受害人或目擊者應如何報案。

聯邦助理檢察官周安登。(視頻截圖)
聯邦助理檢察官周安登。(視頻截圖)

聯邦助理檢察官周安登在視頻中表示，在這個艱難的時刻，不要放棄希望，執法者會聯手將以種族仇恨嫌犯繩之以法，但這需要所有人的共同努力，「當你看到不公時，希望挺身而出，做力所能及的事，而不是冷漠走開。」

根據市警最新數據，2021年截至本月11日，紐約市共發生了104起涉及亞裔受害者的仇恨犯罪案，相比去年同期的21起，激增了395%。

市警仇恨犯罪小組探員張棟志。(視頻截圖)
市警仇恨犯罪小組探員張棟志。(視頻截圖)

紐約市 仇恨犯罪 亞裔

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