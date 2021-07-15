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開通兩年 紐約地鐵免觸感應付費使用逾億次

記者金春香／紐約報導
地鐵站OMNY非接觸付費使用次數超過1億次。(記者金春香／攝影)
地鐵站OMNY非接觸付費使用次數超過1億次。(記者金春香／攝影)

紐約市地鐵站內的感應式付費系統OMNY，自2019年開通至今，使用次數已經超過1億次，大都會運輸署(MTA)稱目前民眾使用OMNY已達到每個工作日60萬次。

根據MTA數據，今年5月OMNY的使用次數占地鐵付費總次數16%，約每六次地鐵站和公車繳費中就有一次是使用OMNY系統付費；平均每天使用60萬次，相當於每秒被使用七次。

不過目前使用30天無限次的包月以及七天包周地鐵票的乘客，仍需要使用捷運卡(MetroCard)，OMNY僅支持接收一次性2.75元付費。

OMNY系統適用於大多數手機數字錢包，包括蘋果、谷歌、三星支付，以及Visa和Master卡，MTA計畫在今年秋季開始在零售商店銷售塑料OMNY卡，乘客可以在網上充值，不必再排隊購買車票，OMNY系統也更為安全；專門銷售OMNY卡的機器，預計於2023年2月進駐地鐵站。

MTA首席乘客服務官Sarah Meyer表示，OMNY系統去年底已在全市所有地鐵站和公車安裝完畢，「非接觸付費方式是未來，非常欣慰看到越來越多人開始快速學習如何使用這一新系統。」

OMNY還宣布將於明年擴展至長島鐵路(LIRR)和大都會北方鐵路(Metro-North)。

隨著OMNY進一步普及，1994年開始投入使用的捷運卡(Metrocard)預計在2023年前淘汰，捷運卡販售機也預計會於2023年中旬被移除。

地鐵站 MTA 捷運

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