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市府擬戶外用餐永久化 下東城居民反對

記者顏嘉瑩╱紐約報導
下東城居民在公聽會表達對戶外用餐政策的不滿。(截自會議直播畫面)
下東城居民在公聽會表達對戶外用餐政策的不滿。(截自會議直播畫面)

州長葛謨(Andrew Cuomo)月初簽法，將餐館、酒吧使用屬於市政府管轄的街道和人行道提供戶外就餐的方式再延長一年，而市府的戶外用餐修正新規也進入公聽階段；曼哈頓第三社區委員會日前舉辦公聽會，有不少民眾表達不滿，認為戶外用餐降低居民生活品質、帶來老鼠，更有居民以「地獄廣場」(Hell Square)稱充滿戶外用餐座的下東城。

開放戶外用餐為餐館業者在新冠疫期帶來希望，如今市府擬提新規，將戶外用餐計畫至少延續到2022年冬天，參與業者除繳交一定費用，還需保持街道暢通，桌椅和消防栓、附近商家也要保持適當距離，確保緊急事故發生時不會阻礙交通。

第三社委會的公聽會上，有居民表示，從凌晨2時到日出之間，住戶都可以聽到路上有人奔跑大叫，「根本就是地獄廣場」，有與會者表示，擔心若繼續放任，下一波的衛生公共危機將從新冠變成鼠疫。

戶外用餐的噪音，也讓住戶不堪其擾，認為生活品質大大降低，市府幫助小商家的同時，也應顧及附近居民的感受。

市府希望透過戶外用餐永久化修正案，減少業者申請的麻煩，同時也將現有的戶外用餐與先前的街邊用餐(sidewalk cafe)計畫，合併至市交通局(DOT)統一管理，目前已進入公眾審查階段，其中「分區決議」(Zoning Resolution)內容需要變更，社區委員會和區長應舉行公開會議，讓民眾有機會參與並提供反饋，預計將於9月投票

民眾在9月之前可將反饋寄至[email protected]，更多資訊可查詢網頁：shorturl.at/fmBM9。

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