華人博物館獲市府撥款遭疑 團體示威 藝術家退展

針對MOCA獲市府撥款一事，抗議者在館外示威。(記者金春香╱攝影)

因疫情關閉一年多後，美國華人博物館 (MOCA)15日回歸，然而MOCA因此前獲得市府3500萬元撥款而一直被社區部分人士批評的衝突仍在發酵，14日以保護華埠 和下東城以及華人職工會為主的群眾，在博物館前示威；兩名居住在加州的華裔 藝術家也因MOCA最近的負面消息，在開幕前撤回將展出的作品。

自市長2018年宣布在華埠建新監獄開始，社區強烈反對，市府為推動建案還在華埠舉行閉門會議，MOCA館長姚南薰也參加，並在會中提到博物館需要3200萬元購買永久館址，導致社區質疑MOCA，而不到一年，MOCA就獲得3500萬元撥款。

反對者們近月來每周三和周日都在MOCA前示威，指責MOCA與市府利益交換，要求其退還3500萬元，與社區站在一起反對監獄。開幕當日，他們大陣仗與MOCA對峙，口號聲甚至快蓋過館內新展開幕式的音樂。

姚南薰於14日開幕記者會回應，MOCA能得到撥款，是多年不斷向市府申請的結果，將用來購建永久館址，她有大量材料能證明相關申請，「現在MOCA每年租金就要60萬元，年預算只有280萬元。」她多年的希望就是博物館能擁有永久的家，將講述美國華裔歷史的工作傳承下去。

姚南薰說，她和反對組織進行過上百次對話，希望解釋事實，獲得理解，但對方根本不聽，她當日還試著邀請人群一些長者進館參觀，「我能看出他們中的一些人其實並不知道發生什麼，我們展示的華裔歷史也是他們的歷史，現在這種情況，每天都令人心痛。」但這一邀請舉動也被其他抗議者打斷。