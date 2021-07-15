亞裔抵制種族主義浪潮 美國華人博物館展出

「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。（記者金春香／攝影）

美國 華人博物館(Museum of Chinese in America，MOCA)關閉一年多後，15日(今)起重新開放，並展出新展「響應：美國亞裔 抵制種族主義浪潮的呼聲」，展出至9月19日，免費參觀。

館長姚南薰表示，亞裔在過去一年中遭到更多歧視 和攻擊，人身安全和自身歸屬感都受到嚴重威脅，然而這些歧視和攻擊其實早就扎根在美國歷史早期反亞太裔的種族主義。 廖王尚美與其心形反仇恨亞裔水晶作品。(記者金春香╱攝影)

在新展中，一條巨幅的「美國反亞裔種族主義年表」在牆上展開，標示出歷史上華人和美國亞裔遭受不公待遇的黑暗時刻，年表由MOCA的工作人員和社區人士手繪，介紹對早期美國對亞洲的染指，及導致亞裔被邊緣化的歧視性法律政策等，結尾則說明過去一年激增的仇視亞裔暴力事件。 「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。(記者金春香╱攝影)

位於展區中央的「響應牆」展示疫期MOCA發起「四海一家」(OneWorld)主題收藏品，紀錄華人群體如何組織各種活動提高對反歧視的關注，展品包括照片、繪畫、詩歌、海報、口述歷史紀錄等。 「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。（記者金春香／攝影）

策展人譚海俊表示，館方收到的「四海一家」收藏品，紀錄亞裔在疫期堅強、助人事蹟，也用更直觀的方式訴說亞裔被當作替罪羊、承受仇視的恐懼，以及與其他族裔並肩要求司法正義的經歷。 「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。(記者金春香／攝影)

過去幾十年為節日慶典、世界名人提供水晶設計和鑲嵌的廖王尚美，今年6月設計製作的心形反仇恨亞裔水晶作品也在此展出，用5萬2299顆各色水晶製作，選擇52299因該數字與人類皮膚下的彈性蛋白的化學序號相同，希望以此說明無論膚色，皮膚下的結構都一樣，不應互相歧視。 「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。(記者金春香／攝影)

MOCA還宣布與彭博慈善基金會合作，在免費的「Bloomberg Connects」軟體上推出博物館線上指南，下載該軟體，可獲取文字、影音內容，增強與博物館的互動。 「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。（記者金春香／攝影）

MOCA位於曼哈頓中央街215號，每周一閉館，周二至周日上午11時至下午6時開放，每周四延至晚9時。