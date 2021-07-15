我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

亞裔抵制種族主義浪潮 美國華人博物館展出

記者金春香╱紐約報導
「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。（記者金春香／攝影）
「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。（記者金春香／攝影）

美國華人博物館(Museum of Chinese in America，MOCA)關閉一年多後，15日(今)起重新開放，並展出新展「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」，展出至9月19日，免費參觀。

館長姚南薰表示，亞裔在過去一年中遭到更多歧視和攻擊，人身安全和自身歸屬感都受到嚴重威脅，然而這些歧視和攻擊其實早就扎根在美國歷史早期反亞太裔的種族主義。

廖王尚美與其心形反仇恨亞裔水晶作品。(記者金春香╱攝影)
廖王尚美與其心形反仇恨亞裔水晶作品。(記者金春香╱攝影)

在新展中，一條巨幅的「美國反亞裔種族主義年表」在牆上展開，標示出歷史上華人和美國亞裔遭受不公待遇的黑暗時刻，年表由MOCA的工作人員和社區人士手繪，介紹對早期美國對亞洲的染指，及導致亞裔被邊緣化的歧視性法律政策等，結尾則說明過去一年激增的仇視亞裔暴力事件。

「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。(記者金春香╱攝影)
「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。(記者金春香╱攝影)

位於展區中央的「響應牆」展示疫期MOCA發起「四海一家」(OneWorld)主題收藏品，紀錄華人群體如何組織各種活動提高對反歧視的關注，展品包括照片、繪畫、詩歌、海報、口述歷史紀錄等。

「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。（記者金春香／攝影）
「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。（記者金春香／攝影）

策展人譚海俊表示，館方收到的「四海一家」收藏品，紀錄亞裔在疫期堅強、助人事蹟，也用更直觀的方式訴說亞裔被當作替罪羊、承受仇視的恐懼，以及與其他族裔並肩要求司法正義的經歷。

「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。(記者金春香／攝影)
「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。(記者金春香／攝影)

過去幾十年為節日慶典、世界名人提供水晶設計和鑲嵌的廖王尚美，今年6月設計製作的心形反仇恨亞裔水晶作品也在此展出，用5萬2299顆各色水晶製作，選擇52299因該數字與人類皮膚下的彈性蛋白的化學序號相同，希望以此說明無論膚色，皮膚下的結構都一樣，不應互相歧視。

「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。(記者金春香／攝影)
「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。(記者金春香／攝影)

MOCA還宣布與彭博慈善基金會合作，在免費的「Bloomberg Connects」軟體上推出博物館線上指南，下載該軟體，可獲取文字、影音內容，增強與博物館的互動。

「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。（記者金春香／攝影）
「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。（記者金春香／攝影）

MOCA位於曼哈頓中央街215號，每周一閉館，周二至周日上午11時至下午6時開放，每周四延至晚9時。

姚南薰(左一)、譚海俊(左二)介紹MOCA新展。(記者金春香／攝影)
姚南薰(左一)、譚海俊(左二)介紹MOCA新展。(記者金春香／攝影)
「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。(記者金春香╱攝影)
「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」在MOCA展出。(記者金春香╱攝影)

亞裔 美國 歧視

上一則

「已等不及新市長」 時報廣場又槍響 商民籲市府行動

下一則

市府擬戶外用餐永久化 下東城居民反對

延伸閱讀

批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅

批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅
一洲焦點／拜登的3大難題、美國南方州古巴裔聲援民主

一洲焦點／拜登的3大難題、美國南方州古巴裔聲援民主
中國AI發展威脅 美國將強化外交與國防力量應對

中國AI發展威脅 美國將強化外交與國防力量應對
美國6月PPI升幅超預期 企業轉嫁成本壓力大

美國6月PPI升幅超預期 企業轉嫁成本壓力大
東奧／美國男籃熱身賽躲過3連敗 拿阿根廷祭旗

東奧／美國男籃熱身賽躲過3連敗 拿阿根廷祭旗

熱門新聞

接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
熱帶風暴愛莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。Getty Images

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

2021-07-09 08:24
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策