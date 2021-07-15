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聯邦餐飲紓困金遲未發 華人業者苦訴生意難撐

記者顏潔恩╱紐約報導
朱先生造訪美國中餐聯盟紐約總會會長陳善莊(左)，對餐飲紓困金遲遲未核發而苦惱。(記者顏潔恩╱攝影)
朱先生造訪美國中餐聯盟紐約總會會長陳善莊(左)，對餐飲紓困金遲遲未核發而苦惱。(記者顏潔恩╱攝影)

曼哈頓經營日餐的朱先生很苦惱，聯邦小商業管理署(SBA)發放的餐飲紓困金(RRF)5月一開放他便提出申請，以為數天內能到帳，但直到現在基金發放完畢都沒有消息，後來得知很多業者也面臨相同境況；美國中餐聯盟紐約總會已聯絡國會眾議員孟昭文，近期將舉行線上會議，討論中餐業者面臨的問題。

SBA近日宣布，這一輪的餐飲紓困基金已發放完畢，已停止餐飲業者的申請；超過37萬申請者，約三成已獲核發，將在下一輪聯邦撥款中辦理此次已遞件卻未獲核發者。

朱先生表示，他在5月初開放申請時，第一時間就找會計師計算損失，被要求補交資料時，也立即補上，但一直沒消息，系統顯示還在審核中。

他指有業者系統顯示已通過，但遲遲未發放，他們都急需還債；自新冠疫情以來他的店面損失約98萬，期間累積20多萬元的租金和地稅、部分老員工的薪資，而現在食材成本、薪資、保險等上漲，生意卻始終未恢復。

朱先生說，很多員工覺得疫情仍在、加上能領取失業金，拒絕回來上班，業者身兼多職，若沒有政府補助，最後只能宣布破產。

會長陳善莊表示，紐約市許多華人業者反映已申請但未收到紓困金，處在破產邊緣；對此該會也致信孟昭文，希望能為中餐業者向拜登政府倡議，增加紓困撥款或其他補助，孟昭文回應，將定於21日(周三)與業者通過Zoom視訊會議交流。

紓困金 孟昭文 紐約市

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