盧樂民守靈祈禱儀式 社區不捨

500多人到場參加盧樂民的守靈祈禱儀式。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曼哈頓華埠 顯聖容堂前主任司鐸神父盧樂民(Fr. Raymond Nobiletti)，本月10日因病去世，享壽79歲；13日社區舉辦守靈祈禱儀式，上百人到場參加，回憶與盧樂民生前相處的點滴，相當不捨。

顯聖容堂行政助理鄭鴻敏表示，盧樂民一直有心肺疾病，年紀大了器官衰弱，約在兩周前病情急轉直下，於10日凌晨約1時30分辭世。

在華埠服務20多年的盧樂民於2018年退休，鄭鴻敏說，服務華人是盧樂民的熱情所在，他相當喜歡華埠社區，退休時很不捨，周末也都會回教會見見老朋友，直到去年新冠疫情爆發才停止。

守靈祈禱儀式從下午3時一直持續到晚8時，500多人到場瞻仰遺容、與盧樂民道別。

與盧神父熟識的紐約 中華公所主席于金山出席，以「奉獻最樂，福傳萬民」兩句話為他送行。于金山表示，盧樂民一生服務華人，從早期的廣東人，到1990年代大量福州移民來到紐約，他盡心盡力，使顯聖容堂成為華埠首個為福州移民服務的教堂。

九一一事件，由於盧樂民救災過程吸入大量有毒灰塵，導致晚年肺疾嚴重，于金山說，有不少人勸盧樂民申請九一一意外賠償，但他卻以應讓那些更需要者申請而婉拒。

華埠商改區 執行總監陳作舟也與盧樂民認識十多年，陳作舟回憶，盧樂民生前相當活潑幽默、愛開玩笑，有一次商改區在周日舉辦活動，邀請日本鼓隊在勿街上表演，當時盧樂民正主持禮拜，跑出來開玩笑，說要向神告狀。

陳作舟說，今年適逢九一一事件20周年，商改區原打算在今年的紀念活動上，邀請盧樂民參加，「沒想到他先離開了，我們也沒機會再向他道謝。」