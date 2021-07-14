911不顧安危救災 神父盧樂民辭世

在華埠服務超過20年的盧樂民神父日前辭世。(顯聖容堂提供)

在曼哈頓華埠 顯聖容天主堂擔任主任司鐸27年多、於2018年退休的神父盧樂民(Fr. Raymond Nobiletti)，日前辭世，享壽79歲；盧樂民多年來為華埠社區服務、傾聽移民心聲；在九一一事件時，他更是首批趕到災難現場的神職人員。

1942年出生於布碌崙(布魯克林)班森賀的義大利 裔盧樂民，在青年時期加入以向中國傳教為宗旨的天主教美國外方傳教會「瑪利諾會」，晉升神父後，被派至香港 學習中文和研究亞洲宗教；在香港待了逾20年的他，練得一口字正腔圓的港式粵語，1991年回到紐約，成為顯聖容天主堂的主任司鐸，為華社服務，當時許多老華埠居民都以「長得像老番的廣東人」來形容他。

盧樂民最知名的事蹟，是2001年九一一事件發生時，他是首位跑到現場參與搜救工作的神職人員；他在2002年接受本報採訪時表示，他不是因為勇氣，而是作為神職人員的職責，他要為亡者安息祈禱，為傷者作出精神上的安慰。

他曾回憶當天早上經過，聽到世貿中心爆炸後，盧樂民與同在教堂服務的其他兩位神父一起從華埠跑向世貿中心，當他整理好聖油、聖帶時，第二架飛機已撞上世貿南塔。

「無數人哭喊著奔離燃燒的世貿大樓，我們三個人卻往那裡跑」，「我們好像向地獄前進，根本不知道還會發生什麼事，只想到很多人在最後一刻需要我們。」

救災過程中，盧樂民也與死神擦身而過，世貿中心南塔在早上9時50分開始坍塌，所幸盧樂民當時在另一邊的北塔救災，才未受到波及，當大樓倒塌時，他只能緊緊抓住附近聖保祿教堂外圍欄，「整整八分鐘，我被灰塵、瓦礫覆蓋，再次看到光時，四周已經全被摧毀。」

大樓倒塌後，盧樂民在塵霧中摸索著回到華埠的顯聖容教堂，為傷者及死者舉行敷油祈禱，他的救災過程以及為傷亡者祈禱的影像也被記者記錄下來，這段故事得以廣為人知，而盧樂民不顧自身安危，一心為民服務的行為，更是神職人員為救眾生的體現。