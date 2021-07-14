紐約客談／紐約防疫 是否真的成績斐然

Delta變種病毒蔓延，美國連續三周確診數字上升，作為疫情 爆發之初的震中，目前紐約州疫苗 接種率上升緩慢，疫情數字近兩周也不容樂觀，然而所有防疫限制卻基本都已經取消；紐約州府還被爆出新冠死亡計算人數比聯邦少逾萬人，紐約的抗疫和防疫之路，到底能打幾分？

紐約作為人口大州，外來遊客眾多，人口居住較密集，一旦出現傳染疾病，肯定遭受重創，政府官員更應做好全面的公共衛生應對措施，然而在疫情初期，紐約並未快速實施口罩令，在掌握了更多疫情信息後，檢測和隔離工作也並不完善，很多政策只是口頭說說，未嚴格落實，紐約防疫只能打及格分。

年初開始，疫苗逐漸普及，紐約和鄰州接種率名列前茅，人們的生活回歸正軌，然而只要世界不太平，紐約也不可能獨善其身，Delta的肆虐，接種率漸緩，一部分人堅持不打疫苗，紐約確診率再次回升只是時間早晚的問題，如今已經顯現端倪。

抗疫這場仗，紐約還沒有打完，以目前的情況，也只能在好壞相抵後，得到個稍高於及格的分數，新冠到底帶走多少人的性命，紐約能否繼續保持良好的態勢，可能要等疫情真的在世界各地都得到控制時，再回頭評定。

不過也許紐約市已經認真吸取經驗，如堅持要求學生秋季開學繼續戴口罩，就是個正向例子，其他方面如何，拭目以待。

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