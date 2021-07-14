2400人錄取資優班 市府：免試更公平

市府指今年資優班錄取分布更加平均。(美聯社)

市教育局 13日宣布今年全市資優班 錄取結果，在一改往年以考試錄取，而採取教師評估推薦和抽籤決定的方式後，有2400個幼稚園兒童家庭收到資優班錄取，且錄取分布更加平均，32個學區 內都有學生即將入讀，往年入讀數量較低地區今年獲得錄取的學生數量增加42%。

教育局今年2月宣布，有意願讓子女入讀資優班的家長，3月8日起可向學校表達意願，教師將對有意向入讀的學生進行問卷調查後，決定其是否有資格進入抽籤環節；學生是否符合入讀資格的結果於5月發出，結果公布後，學生進一步申請希望入讀的學校，然後進入抽籤環節。

根據教育局13日公布的數據，全市共有約1萬1600名學生申請入讀資優班，約1萬名學生獲得抽籤資格，經過抽籤，全市將有2400個幼稚園兒童家庭會收到錄取通知書，今年資優班名額分配更加平衡，是近年來首次所有項目都錄取到足夠多的學生，且所有32個學區都有學生即將入讀。

不過由於一些被錄取學生此前並非教育局所屬的學前班(Pre-K)項目學生，教育局目前還沒有這些學生的具體信息，因此無法提供資優班錄取學生族裔概況。

教育局表示，不久後將在全市範圍與家長、學校開展對話，討論資優班項目未來的發展走向，爭取保證更多有不同需要的學生，都能有機會入讀適合自己的項目。