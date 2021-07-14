市民卡重新啟動 用途廣 優惠多

市府本月將新增五處申請中心，呼籲市民卡已經過期者盡快辦理更新。(市府提供)

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)13日宣布，隨著紐約市啟動疫後恢復，紐約市民卡 (IDNYC)項目也將重新啟動，市府本月還將新增五處辦理中心，也呼籲市民卡已經過期者盡快辦理更新，無證移民 可用市民卡申請州府的失業補助。

目前全市約有14萬人擁有市民卡，民眾無論是否有合法移民身分皆可辦理；白思豪表示，「對於很多沒有身分證件人，市民卡將帶來更多難以置信的機會。」

此前全市的市民卡辦理中心疫情期間被迫關閉；白思豪說，辦理中心將恢復作業，市府還將新增五處辦理中心；查詢目前已開放的具體地點可登錄：https://reurl.cc/2rNAYa。

更新市民卡，可登錄nyc.gov/IDNYC或撥打311，也可至辦理中心申請；根據規定，市民卡過期前90日至過期後一年內，皆可申請更新；為彌補疫情帶來的影響，市府表示，若在2020年過期，今年12月31日前均可辦理更新。

持有市民卡者將享有各種優惠和福利，例如在全市各大博物館、動物園、植物園可成為一年免費會員，購買電影票、體育賽事門票、迪士尼門票、加入Citi Bike會員等都可享折扣、還可作為圖書證借書，用於銀行開戶、房租簽約和子女入學。

另外，無證移民還可使用市民卡申請州府提供總額21億元的無證移民財務補助；州議會此前通過法案，若失業的無證移民無法領取聯邦失業補助，可申請州府的失業補助，最高每人可領1萬5600元，預計惠及29萬無證移民，其中紐約市就有超過21萬人。