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華裔老翁遭西語裔男子攻擊 警未以仇恨犯罪調查

記者顏潔恩／紐約報導
一名七旬華裔老翁在布碌崙班森賀21大道交84街處被人惡意推倒。(取自谷歌地圖)
一名七旬華裔老翁在布碌崙班森賀21大道交84街處被人惡意推倒。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生一起攻擊亞裔案件，一名七旬華裔老翁走在街上，被一名西語裔男子無預警推倒在地，造成臉部和手臂受傷；警方隨後拘捕嫌犯，但檢方目前只以騷擾、攻擊長者、威脅等罪名起訴，並沒有以仇恨犯罪展開調查。

根據警方紀錄，案件發生於9日下午1時25分，地點在21大道交84街處；當時76歲老翁正走在回家的路上，一名不相識的西語裔男子迎面走來，突然停在他跟前，二話不說就舉起手朝老翁的臉部用力推了一把。

老翁失衡摔倒，臉部著地，久久站不起來，造成面部紅腫、一隻手臂也被壓傷；嫌犯隨即逃離，路人幫忙報警，並查看老翁的情況，62分局警員、急救人員很快趕到現場。

受害者被送至醫院救治，家人也被通知，所幸傷勢沒有大礙；通過受害者提供的線索，警方在案發地附近發現一名形跡可疑的男子，並將他帶回警局，由受害者指認。

根據法院文件，嫌犯是47歲的瓦斯克斯(Angel Vazquez)，他被控攻擊並致傷65歲以上長者、騷擾、威脅、企圖攻擊等六項罪名，但因沒有涉及種族主義言論，不列為仇恨犯罪。

瓦斯克斯已交保候審，法官簽發保護令，不得接近受害者。

仇恨犯罪 亞裔 布碌崙

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