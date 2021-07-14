亞裔女遛狗未拴繩 白女歧視性語言辱罵、吐口水

白人女子再次辱罵未用狗繩拴狗的亞裔。(視頻截圖)

紐約市日前一名亞裔 男子因未用狗繩遛狗，遭一白人女子以歧視性語言攻擊，近日另一則影片傳出，該名女子又在曼哈頓 公園裡，對著一名未用狗繩綁狗的亞裔女子辱罵和吐口水；亞裔女子表示，當時公園裡有其他白人也未用狗繩拴住愛犬，但對方偏偏就盯上自己，不斷用種族歧視 語言辱罵。

事件發生於上周某日清晨6時30分，地點在曼哈頓下城砲台公園(Battery Park City)；事件中的亞裔女子拍下視頻在TikTok上發布，該名白人女子見她的愛犬未用狗繩拴住，朝她走近並破口大罵，當亞裔女試圖讓對方冷靜，白人女子回應道「我就是要罵你，狗不能待在草地上，你是神經病嗎？」。

發現亞裔女對著自己拍攝時，白人女子依然態度傲慢，「繼續拍啊，我們可以站在這裡一整天」，她接著用種族歧視語言展開攻擊，指亞裔女看不懂告示牌的英文字；「就因為我是亞裔嗎？請問你是種族主義者嗎？」，亞裔女反問。

「顯然你不需要做美國人必須遵守的事情」，白人女子強詞奪理，表示對方不懂英文，所以自己聽不懂亞裔女說的話；消息指，白人女子還朝對方吐了好幾次口水。

亞裔女在TikTok表示，事發時公園裡人不多，但也有白人跟她一樣解開狗繩，讓愛犬在公園裡玩耍；當她質問對方為何不去提醒別人時，白人女回應「白人向來遵守規則」，這更讓亞裔女感到對方這樣的行為是出於種族動機。

她也說，很遺憾當時現場的其他人眼見這一幕，第一時間不是站出來譴責種族言論，而是馬上拴住愛犬。

這已不是該名白人女子第一次針對亞裔騷擾，日前一名亞裔男子在街上未用狗繩遛狗，她路過看到便開罵，叫對方「滾回自己的國家」，還引誘寵物狗跑到馬路上，導致狗差點被車撞；她也曾阻止民眾玩滑板，追在當事人的身後制止。