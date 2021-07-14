2女闖中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

紐約 連鎖中餐館 「西安名吃」一家分店11日遭兩名醉酒女子闖入，恰巧當晚電子鎖因電力中斷而打開，二人進入廚房後上演了一齣冷水煮餃子的好戲，在離開時還不忘順手帶走一些冷凍食品，全程被店內監控紀錄，並被店家放在臉書 主頁；13日業者王夢迪(Jason Wang)更新信息，表示其中一人已通過電子郵件道歉，但仍敦促她們盡快公開道歉視頻，以示誠意。

餐廳內監控錄像顯示，當日凌晨12時30分左右，二人走進已經打烊的門店，具體地點未透露，而當晚店家的電子鎖恰巧因臨時斷電而失靈。

這兩名非法闖入者便走了進來，西安名吃表示，她們開始試圖用冷水煮餃子，甚至打開餐廳的大燈，絲毫沒有避諱；但嬉鬧幾分鐘後便作罷，離開前還不忘拿走一些冷凍餃子，當晚的鬧劇造成店家不得不閉店清理整日。

王夢迪13日表示，涉事者已向公司提供賠償，其中一人也已經通過電子郵件道歉。但仍敦促他們盡快公開道歉錄像，表現誠意。他說，一旦收到二人的道歉錄像，YouTube上店內的監控錄像視頻就會刪除，並將新的道歉錄像放在同一頻道上，但在此之前不會刪除任何內容或讓步。