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面對仇恨犯罪 專家教戰正當保護自己

記者金春香／紐約報導
圖為華埠居民學習防身術，防範仇恨攻擊。(記者張晨／攝影)
圖為華埠居民學習防身術，防範仇恨攻擊。(記者張晨／攝影)

紐約亞裔律師協會(AABANY)日前舉行線上講座，邀請長島納蘇郡檢察官辦公室助理檢察官兼仇恨犯罪組負責人Jeseb Gim及聖若望大學法學院教授Elaine Chiu，共同討論如何在仇恨亞裔犯罪頻發環境下正當保護自己，二人指，電擊槍、胡椒噴霧等防身用品，在紐約州不合法，遭遇攻擊時，最明智的方式是撥打911，和向有監控攝像頭方向逃離。

Gim表示，在遇到他人言語攻擊時，受害者最好不要輕舉妄動，因為在警方和檢方界定事件時，會看誰先發起有暴力傾向的進攻，一旦受害者因被言語攻擊而率先做出舉動，他就成為主動攻擊者，不會受到法律保護；在遭遇他人挑釁時，也最好不要立即回應，否則一旦激怒對方，也開始言語或行為回應，就失去法律保護。

Gim指出，胡椒噴霧、彈簧小折刀、指節套、電擊槍等武器在紐約州都不合法，只有在非常罕見的情況下，如攻擊者的體格力量比被攻擊者高出許多，受害者使用這些武器才有可能被界定為自我防衛。

Chiu和Gim表示，遭遇或目睹仇恨事件時，最好用錄像、圖片、音頻等記錄下來，這對受害方很有幫助，在遭遇仇恨言語或行為攻擊時，最先做的應是撥打911報警，並盡可能描述案發過程和嫌犯特徵，此外應向人群密集、可能有監控攝像頭的街道或店面逃離，在警察到來後主動帶領警方獲取監控錄像，為自己取得更多證明。

AABANY日前也發布報告，提出七項解決仇恨犯罪的建議，包括制定明確的受害者舉報機制，電話熱線或網路平台皆可；執法機構正確的分類、紀錄、調查和報告仇恨犯罪行為；政府在執法的公共和法律部門中加入更多亞裔代表；在社區展開教育宣導；加強少數族裔之間合作；司法改革以及鼓勵舉報及訴訟。

紐約州 亞裔 仇恨犯罪

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