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台增本土確診17例、6死 北市10例最多

等了1年半 紐約台灣會館逐步重開 每周2天

記者牟蘭／紐約報導
疫情趨緩，時隔一年半，台灣會館13日重啟。(記者牟蘭／攝影)
疫情趨緩，時隔一年半，台灣會館13日重啟。(記者牟蘭／攝影)

時隔一年半，紐約台灣會館13日重開大門，每周暫定開放兩天，之後會根據狀況增加開放天數與課程活動，歡迎鄉親與長者參與。

台灣會館13日重開，州參議員劉醇逸、市議員顧雅明、紐約華僑文教中心主任陳永豐到場致意；會館理事長蘇春槐表示，市民普遍接種疫苗，疫情已趨緩，會館將按市府相關規定逐步開放，為安全起見，目前每周只開放兩天。

邵順秀表示，所有前往會館的人士需提供接種疫苗證明、測量體溫，並填寫個人資料；她說，老人中心委員會團隊已召開2021年首次會議，討論重啟事宜，目前已有170多名長者登記並繳納會費，盼望早日回到台灣會館。

由於長者是新冠病毒的易感人群，邵順秀說，在疫情期間，老人中心員工堅持致電長者，關心他們的生活；遺憾的是，有華人長者因在康復中心染疫，病重不治。

台灣會館前任理事長方秀蓉表示，會館在疫情期間從台灣購買並向鄉親提供口罩；選舉期間，會館還作為投票站服務民眾。

台灣會館老人中心7月課程訂於每周二上午10時至下午4時進行，每周三上午10時到下午3時開放會館，所有進入會館的人員需已完全接種新冠疫苗，並隨身攜帶接種證明；參與老人中心課程的長者全程要戴口罩，休息期間也需保持六呎的社交距離，避免共食與交談，有染疫症狀者請勿前往會館。

台灣會館地址為法拉盛北方大道137-44號，詳情請致電(718)445-7007或電郵[email protected]

所有進入台灣會館的人員，需完成新冠疫苗的接種，並隨身攜帶接種證明。(記者牟蘭／攝...
所有進入台灣會館的人員，需完成新冠疫苗的接種，並隨身攜帶接種證明。(記者牟蘭／攝影)

台灣 老人中心 疫情

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