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獄警辛苦難當 42人跳槽市警

記者黃伊奕／紐約報導
紐約市警最近一次錄取的新警員中，有42名為前獄警。（市長辦公室提供）
紐約市警最近一次錄取的新警員中，有42名為前獄警。（市長辦公室提供）

紐約市獄警這份工作越來越不受歡迎，不少獄警明確表示非常渴望換職，最近紐約警察局招募最新555名新兵中，就有42名是前市懲教局獄警「跳槽」而來。

據紐約郵報報導，其內部消息透露，市警察學院在上月25日舉行的新警入職宣誓儀式上，555名新兵中包括了42名前獄警；而新任懲教局長希拉爾迪(Vincent Schiraldi)此前也表示，懲教局員工近年來士氣非常低落，「過去一個月我希望通過努力工作，來獲得不錯的評價，但沒有覺得每天前來工作的人非常開心。」

28歲的戴奇斯(Tyliek Dyches)在2017年6月成為一名獄警，在雷克島監獄工作；他說，6月28日當天他正在邁阿密度假時，收到了紐約市警的錄取通知，7月5日他乘坐的航班一抵達紐約，就立刻前往雷克島監獄清空了儲物櫃。

戴奇斯對獄警這份工作抱怨連連，「就算在我休假前最後一天，都給我安排了連續三班工作，我想『你在開玩笑嗎，非得在我休假前最後一天』。」

戴奇斯用一個垃圾袋裝著自己的儲物櫃裡的用品，快速的離開了監獄，並在自己社交賬號上發布了慶祝視頻片段，註明「我不幹了」和豎起一個中指表情符號。

疫情期間，監獄管理不善帶來的漏洞導致了1700多名獄警感染新冠肺炎，其中九人死亡；希拉爾迪認為這對導致監獄工作人員士氣低落有很大影響，「我們正在從疫情中走出來，我認為平心而論，過去確實度過了一段艱難時刻，但我們必須振作回來，接下來幾個月會有更多人重返工作崗位。」

但一名資深的獄警仍堅持「這是世上最糟糕的工作，我們開始工作，卻不知道什麼時候能回家，有時連續四班倒三班跟常見」

紐約市 監獄 警察

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