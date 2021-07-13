2醉女闖入西安名吃 大鬧廚房

西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約 中餐連鎖品牌「西安名吃」11日當晚電子鎖因電力中斷而意外打開，遭兩名醉酒女子侵入；二人進入廚房後上演了一齣冷水煮餃子的戲碼，二人在離開時還拿走一些冷凍食品，全程被店內監控紀錄，並被店家配上詼諧說明發布在社媒上；店主稱，因其造成的混亂，第二天不得不關閉門店清理，但還沒有報警，希望該二人能主動支付造成的損失。

根據該餐廳發布在臉書 上的視頻顯示，當日凌晨12時30分左右，二人走進了這家已經打烊的門店；帖子稱，店面的電子鎖因臨時斷電而意外失靈。

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（影音來源：王夢迪YouTube頻道）

於是，這兩名非法闖入者便走進店內，先試圖用冷水煮餃子；二名醉酒女性在廚房裡近六分鐘的全程被監控攝像頭拍了下來，包括她們試圖做宵夜期間的對話。

視頻顯示，當她們走進廚房時，其中一個人問「我們非法侵入嗎？」然後她在收銀台後面踱步模仿收銀員的語氣說，「你好，訂單號100！」

「我煮點麵條吃。」另一人表示，邊說邊走向廚房操作間，而另一人則在儲藏櫃中發現了一袋速凍餃子，當她把食物遞給在操作台旁的朋友時表現出了一些擔憂。

其中還有一人問，「他們為什麼不鎖門？」另一人則回答「因為他們根本不在乎！」；二人之一又說，「我們會有麻煩嗎？」

不久後在廚房外的人臨陣退縮了，表示「我不想這樣做，他們會對我們發火的。」；另一人則說，「好吧，但我要偷走一些餃子。」

幾個小時後，當餐廳的工作人員開始營業時，發現廚房一片混亂；帖子中描述說，第二天注意到廚房裡散落著一些食物，幾個未煮的餃子掉進鍋裡，一個包子漂浮在水里；工作人員很困惑，因為所有的東西都在前一天晚上關門前打掃乾淨了，檢查了監控後才看到了這一切。

「這是不合法的，對我們的客人，甚至對你們自己都不安全。」帖子寫道，11日該店不得不關閉營業，對廚房進行大掃除，並扔掉可能被污染的食物。

西安名吃執行總裁王夢迪(Jason Wang)表示，儘管兩人給店鋪帶來了諸多不便和業務損失，但仍希望她們能主動站出來解決問題。

「所以，我們希望你喜歡你偷來的那袋餃子，但記住它們不能在冷水中煮。」王夢迪表示，目前沒有向警方報案，敦促這兩名女子聯繫餐廳，支付造成的損失。

「如果你聯繫我們，這不是什麼丟臉的事，以後還希望你們可以繼續享受西安名吃的餐飲服務，(當我們開門營業的時候，你可以為自己的食物買單)，這也只是一個可以告訴朋友的趣事。」他說。