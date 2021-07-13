國慶長周末 開出逾萬張交通罰單

國慶節長周末期間，州警在專項交通執法行動中共開出超過超過1萬張罰單。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)12日表示，國慶節長周末期間，州警在專項交通執法行動中共開出超過1萬張罰單，數量超過去年；國慶日期間的交通事故造成超百人受傷、兩人死亡，州警共逮捕近200名醉駕肇事者。

葛謨表示，國慶日長周末期間州警共開出1萬238份罰單，相比之下去年同期的執法行動開出的罰單數量為8214份；他說，「不清醒駕駛將他人置於危險當中，這種行為是不可接受的，違法者將受到懲處；感謝所有執法人員保護街道安全，是他們在假期的辛苦工作拯救了人們的生命。」

州警在7月2日至5日間展開專項交通執法行動，該行動部分由州長交通安全委員會(Traffic Safety Committee)資助，州警在特定路段設卡檢查駕駛員是否清醒，共逮捕了195名醉駕肇事者，目前正在調查648起交通事故，其中造成122人受傷、兩人死亡。

同時，州警還重點打擊超速、魯莽駕駛和駕駛時手持電子設備導致的分心駕駛；州警共開出近4000份超速罰單，另有671份未係安全帶罰單、202份分心駕駛罰單。

其中，州警在紐約市 共開出468份罰單，逮捕醉駕者三人，開出超速罰單37份、分心駕駛罰單九份、安全帶罰單20份。