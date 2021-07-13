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王嘉廉健康日 法拉盛、華埠連辦兩場 打疫苗免預約

記者顏嘉瑩／紐約報導
王嘉廉社區醫療中心12日宣布，將於17日和31日在法拉盛和華埠分別舉辦兩場「健康日」。圖為2019年健康日活動。(本報檔案照)
王嘉廉社區醫療中心12日宣布，將於17日和31日在法拉盛和華埠分別舉辦兩場「健康日」。圖為2019年健康日活動。(本報檔案照)

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」(Good Health Day)回歸，主辦方12日召開線上記者會表示，將於17日(周六)和31日(周六)，分別於皇后區法拉盛和曼哈頓華埠舉辦活動；今年將提供免費健康篩檢、新冠疫苗接種及膽固醇檢查等，歡迎民眾踴躍參加。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示，今年是王嘉廉創立50周年，該中心連續多年舉辦健康日活動，幫助民眾了解保持健康的重要性，而今年在新冠肺炎疫情期間，王嘉廉也致力於為社區接種疫苗，自疫情以來已為符合資格者提供超過4萬劑疫苗，希望透過活動觸及更廣的人群，繼續為社區服務。

中心副總裁及醫務總監余永新(Perry Pong)說，去年紐約疫情嚴重，許多民眾不敢出門上醫院做健康檢查，導致忽略自己的身體狀況，如今疫情已受到控制，且健康日活動上將提供免費的健康篩檢活動，民眾可踴躍參加做健檢，勿將小病拖成大病。

「健康日」活動上將提供多項免費健康篩檢。(王嘉廉社區醫療中心提供)
「健康日」活動上將提供多項免費健康篩檢。(王嘉廉社區醫療中心提供)

在兩場活動中，王嘉廉將向民眾提供輝瑞(Pfizer)和嬌生(Johnson & Johnson)疫苗接種；中心醫務副總監金曉星(Hyoseong Nuna Kim)說，根據統計，目前有95%的新冠住院重症案均為未接種疫苗者，證明疫苗的有效率，而市府也宣布，學生在9月開學前需完成疫苗接種，健康日活動上的疫苗不需預約，直接到場登記即可注射。

針對亞裔社區常見的糖尿病和高血壓，活動將提供BMI身高體重指數、血壓和血糖免費篩檢項目；B型肝炎和吸菸問題，則有免費B肝檢查及戒菸諮詢計畫等，若民眾不克參與活動，也可在事後親至王嘉廉醫療中心或打電話詢問。

17日在法拉盛的活動，將於早10時至下午3時，在法拉盛37大道136-26號王嘉廉社區醫療中心的停車場，31日在華埠的活動則是早10時至下午3時在哥倫布公園舉行；法拉盛的活動還將提供免費新冠疫苗注射及膽固醇檢查，兩場活動的健康篩檢都將於下午2時結束。

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