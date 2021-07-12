準華埠市議員 馬泰訪華人社團

馬泰11日拜訪多個華埠華人社團；圖為拜會美國​湛江華僑聯合總會。(馬泰競選團隊提供)

在第一選區市議員民主黨初選中，已確認獲勝的馬泰(Christopher Marte)，11日到曼哈頓華埠 多個華人社團謝票，並聽取選民意見；他承諾在市議會將繼續保護華埠社區、推動華人議題，持續在反對華埠監獄 、支持重開柏路(Park Row)和教育問題上與社區站在一起。

馬泰當天從上午開始連續到各社團拜會，包括美國湛江華僑聯合總會、紐約 黃氏宗親會、紐約華裔美國退伍軍人會，以及紐約開平同鄉會等，期間他針對華人關切的監獄、交通、華裔軍人忠烈坊地標、社區安全、協助小商家，和教育等問題，與各社團討論。

在馬泰參選期間，做為首個替他背書的華埠社團，湛江華僑聯合總會主席黃益榮表示，馬泰過去一直與社區站在一起，他的勝選是民意所向；總會總顧問黃華清則說，馬泰的勝選，代表了華埠社區急需改變，未來該會將會與馬泰一起，為華埠爭取更好的未來。

馬泰11日拜訪多個華埠華人社團。圖為拜會紐約黃氏宗親會。(馬泰競選團隊提供)

紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天表示，該會目前最關心的是交通問題，由於許多人不住在華埠社區，但卻會經常回來吃飯、採買、拜訪朋友等，交通等於華埠的命脈，社區需要保持對外開放，不過如果難停車，或是監獄施工等恐形成推力，阻礙社區經濟發展，希望民選官員能夠重視該問題，並傾聽社區意見。

馬泰在與黃氏宗親會，與美東總長黃宏達、會長黃國章、黃兆儀等人會談，他則承諾若成功上任，將在反監獄、保護老人福利、增進社會安全等做為重要關注議題。