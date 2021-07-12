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史泰登島6歲華童罹罕癌 父親疫情中失業 各界伸援手

記者黃伊奕／紐約報導
年僅六歲的林喬納森不幸患上罕見癌症。(圖片取自GoFundMe)
年僅六歲的林喬納森不幸患上罕見癌症。(圖片取自GoFundMe)

居住在史泰登島的六歲華裔男童不久前被查出患上一種罕見癌症，且父親疫情期間失業，家庭生活陷入困境；好在社會各界積極提供幫助，以各種方式鼓勵男童戰勝病魔，小學同學設檸檬水攤義賣為其籌款，親友也為他進行網路籌款，幫助這個不幸家庭走出困境。

該六歲華裔男童名叫林喬納森(Johnathan Lin，音譯)，就讀於史泰登島的公立第35小學，一家人於2006年從中國移民至美國，在2019從曼哈頓華埠搬至史泰登島定居。

林喬納森在今年4月因癲癇發作，前往Richmond University Medical Centers進行檢查，醫生經過檢查認為癲癇起因不尋常，對林喬納森進行了詳細的檢查，結果確診他患上了膠質母細胞瘤；醫生表示，這是一種非常罕見的侵略性腦癌，患者可能出現頭痛或類似中風的症狀，並且通常病情會快速加重。

確診後林喬納森被很快轉院並進行了腫瘤切除手術，但不幸的當時癌症已到了第四期，並迅速蔓延至身體其他地方；過去林喬納森接受了多次放射治療與藥物治療，儘管治療過程十分痛苦，但他依舊對生活充滿熱誠。

雖然大部分醫療費用得以報銷，但疫情期間林喬納森父親失業，導致家庭收入減少，母親則需要在家照顧林喬納森和另一個年幼的孩子，生活十分困難；對此，林喬納森所就讀小學的兩名學生設立了一個檸檬水攤，以賣檸檬水為他籌款，短短一個小時就籌集了超過6000元善款，學校還向他贈送了一台iPad，方便他更好的和同學互動與學習。

夏天林喬納森還將參加史泰登島的Lucille&Jay Chazanoff Sunrise夏季營地體驗活動，這是紐約市特別為類似林喬納森這樣的孩子提供的家庭服務與互動活動。

林喬納森的母親對社會各界提供的幫助表示感謝，「我由衷的謝謝大家，尤其是放學後前來照顧林喬納森的Maureen Campbell老師和Aristide女士，如果不是他們我不知道怎麼能撐下去。」

此外親友們還為林喬納森設立了一個GoFundMe頁面，讓關心他的人能通過頁面為他捐款，同時了解他病情的進展，民眾可查看http://gofund.me/9d9a99d2了解更多的信息。

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