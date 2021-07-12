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史泰登島歷史最久冰淇淋店熄燈了 華裔業主不捨

記者黃伊奕╱紐約報導
阮蘇姍(二排右一)原本在史泰登島經營的冰淇淋店巴斯羅因疫情不得不關門。（圖片取自阮蘇姍臉書）
阮蘇姍(二排右一)原本在史泰登島經營的冰淇淋店巴斯羅因疫情不得不關門。（圖片取自阮蘇姍臉書）

疫情衝擊下不少商家被迫關門，史泰登島經營時間最久的冰淇淋店巴斯羅賓(Baskin-Robbins)不得不在去年被迫關門，華裔業主阮蘇姍(Susan Juan，音譯)也因此開始另尋出路，加上疫情期間她的亞裔背景曾遭到攻擊，讓她十分懷念此前和社區民眾互動的歡樂時光。

史泰登島位於Victory Boulevard 1716號的巴斯羅賓冰淇淋店，創立於1973年，是島上歷史最悠久店面；該店面最後一名業主是台灣移民阮蘇姍；她從2012年就開始經營該店鋪，為當地孩子舉辦過無數的生日派對，遞上過數不清的冰淇淋；但疫情影響，她不得不在去年10月30日這天選擇徹底關門。

阮蘇姍在接受當地媒體Staten Island Advance採訪時說「我不得不選擇停業，人們改變了自己的生活模式，隨著學校停課、派對取消、錢包縮水，即使甜筒冰淇淋也成了一種奢侈品。」疫情期間店內每天的銷售額僅有100元至200元，而政府薪資保護計畫所支付的錢僅夠她支付兩個月的工資和一個月的租金，遠不足彌補損失。

疫情帶來的影響也遠遠不止如此，阮蘇姍表示疫情期間也有人因為她的華裔背景來攻擊她，一小部分顧客當時將疫情歸咎於華裔；她表示自己14歲時就隨母親搬遷來史泰登島，在當地居住和工作了近40年；從親友手中收購了這家冰淇淋店後，她也新認識了不少朋友，還被當地居民稱為「避風港」，但沒想到一場疫情也陷入這樣的困窘。

在冰淇淋店關閉後，阮蘇姍開始在海景醫院康復中心(Sea View Hospital Rehabilitation Center & Home)的餐飲部門工作，利用自己廣東話和國話能力幫助華裔，她也感嘆現在的生活不用擔心賬單、衛生部檢查或者機器壞掉，生活相比輕鬆不少；但是她表示如果可以回到過去，希望大家能更容易地獲得貸款、降低地稅和最低工資，但是她也認為這些可能已很難達到，「當你身處在這個國家中產階級時，就會很容易陷入兩難的境地。」

疫情 華裔 史泰登島

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