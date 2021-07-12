我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

打疫苗陷瓶頸 醫生籲適齡童7月中就應接種

記者黃伊奕╱紐約報導
流動疫苗接種站前從大排長龍，到現在無人問津。（記者黃伊奕╱攝影）
流動疫苗接種站前從大排長龍，到現在無人問津。（記者黃伊奕╱攝影）

Delta變種病毒正在全美繼續蔓延，但華裔社區疫苗接種目前遇到了瓶頸，隨著公校即將開學並預計會取消網課選擇，醫生呼籲華裔家長盡快為孩子接種，以安全返校。

雖然紐約市疫情好轉，但確診數據顯示傳染性更強的Delta變種病毒帶來的威脅仍未解除，而且該變種病毒對年輕人影響更加嚴重，年輕人感染Delta變種病毒比率是年長者的五倍。

布碌崙8大道宜康診所葉宏醫生表示，目前8大道華社暫時無感染Delta變種病毒的數據，但從全國數據看該病毒傳播明顯在加速，過去紐約各華社疫苗接種已陷入瓶頸。

據在市府疫苗接種服務站工作的林女士表示，目前無論是流動接種站還是各個大型接種站，每人服務人數大大減少，甚至有接種站一整日下來服務人數不超過十人；電話督促接種服務也十分難推行，「一些人明明沒有接種，就算市府承諾願意提供上門服務，但對方仍以各種理由推拖。」

葉宏表示，此前州府和市府在當地設立大型疫苗接種站時，不少華裔因時間限制、語言障礙不願意去接種；目前這些大型接種站已經關閉，但8大道不少家庭診所、兒科診所、藥房可提供疫苗接種服務，十分便利。

葉宏也建議家長盡快帶符合接種條件的子女去打疫苗，表示雖然目前孩子已放假，但不少將參加夏令營等活動，很多活動機構也會要求孩子提供疫苗接種證明才可參加；此外，今年秋季紐約公校將全面復課，家長想要確保有足夠的時間讓孩子通過疫苗建立免疫力，應盡快行動，因為兩針疫苗接種時間需要間隔三周，第二針接種完成後還需要再等待三周抗體才會行成，按照該時間線推算，最遲接種時間不應超過7月中旬。

疫苗 變種病毒 紐約市

上一則

專家：計票雖出包 排序複選制仍利多

下一則

疫情未完 洗衣店生意恢復不及一半 業者苦撐

延伸閱讀

加州日增感染者逾2000 4月以來首次 打疫苗是應對方法

加州日增感染者逾2000 4月以來首次 打疫苗是應對方法
Delta變種已占全美逾50%病例 戰勝它須全民打疫苗

Delta變種已占全美逾50%病例 戰勝它須全民打疫苗
Delta變種病毒肆虐 亞當斯：已接種者在室內也應戴口罩

Delta變種病毒肆虐 亞當斯：已接種者在室內也應戴口罩

Delta傳播快 以色列本周起為免疫缺陷者打第3劑

Delta傳播快 以色列本周起為免疫缺陷者打第3劑
全美連4天新增確診破2萬 低接種率地區Delta疫情升溫

全美連4天新增確診破2萬 低接種率地區Delta疫情升溫

熱門新聞

Delta變種來襲，紐約陽性率近日有所反彈；圖為國慶節大批民眾聚集等候觀賞當晚的梅西國慶煙火秀。（記者顏嘉瑩／攝影）

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

2021-07-06 09:18
熱帶風暴愛莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。Getty Images

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

2021-07-09 08:24
8日傍晚，熱帶風暴愛莎經過紐約。圖為布朗士一個地鐵站，樓梯變成小型瀑布。(截圖／推特用戶William Ferrante提供)

快看世界／愛莎襲紐約 直擊地鐵、高速大型淹水現場

2021-07-09 12:22
紐約州府統計，新冠病毒Delta變種蠢蠢欲動，近日全州本周單日平均新確診案例，已有超過四分之一是感染Delta變種病毒。圖為在紐約市布魯克林區中央圖書館前，未戴口罩民眾正在避暑。(美聯社)

紐約州單日確診增4成 1/4感染Delta變種病毒

2021-07-11 09:16
嫌犯張軍青結束審問，從72分局被押出。(市警提供)

紐約「割喉」華男落網 急尋受害者助辦案

2021-07-11 10:08
會動的鄧不利多辦公室的青銅鷹面獅身獸雕像，為哈利波特旗艦店裡的重點之一。(記者顏嘉瑩/攝影)

哈利波特紐約旗艦店 魔法世界變成真

2021-07-09 12:34

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了