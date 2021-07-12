打疫苗陷瓶頸 醫生籲適齡童7月中就應接種

流動疫苗接種站前從大排長龍，到現在無人問津。（記者黃伊奕╱攝影）

Delta變種病毒 正在全美繼續蔓延，但華裔社區疫苗 接種目前遇到了瓶頸，隨著公校即將開學並預計會取消網課選擇，醫生呼籲華裔家長盡快為孩子接種，以安全返校。

雖然紐約市 疫情好轉，但確診數據顯示傳染性更強的Delta變種病毒帶來的威脅仍未解除，而且該變種病毒對年輕人影響更加嚴重，年輕人感染Delta變種病毒比率是年長者的五倍。

布碌崙8大道宜康診所葉宏醫生表示，目前8大道華社暫時無感染Delta變種病毒的數據，但從全國數據看該病毒傳播明顯在加速，過去紐約各華社疫苗接種已陷入瓶頸。

據在市府疫苗接種服務站工作的林女士表示，目前無論是流動接種站還是各個大型接種站，每人服務人數大大減少，甚至有接種站一整日下來服務人數不超過十人；電話督促接種服務也十分難推行，「一些人明明沒有接種，就算市府承諾願意提供上門服務，但對方仍以各種理由推拖。」

葉宏表示，此前州府和市府在當地設立大型疫苗接種站時，不少華裔因時間限制、語言障礙不願意去接種；目前這些大型接種站已經關閉，但8大道不少家庭診所、兒科診所、藥房可提供疫苗接種服務，十分便利。

葉宏也建議家長盡快帶符合接種條件的子女去打疫苗，表示雖然目前孩子已放假，但不少將參加夏令營等活動，很多活動機構也會要求孩子提供疫苗接種證明才可參加；此外，今年秋季紐約公校將全面復課，家長想要確保有足夠的時間讓孩子通過疫苗建立免疫力，應盡快行動，因為兩針疫苗接種時間需要間隔三周，第二針接種完成後還需要再等待三周抗體才會行成，按照該時間線推算，最遲接種時間不應超過7月中旬。