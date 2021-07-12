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疫情未完 洗衣店生意恢復不及一半 業者苦撐

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市洗衣店自解封以來生意有所復甦，但乾洗業務仍面臨瓶頸。(記者顏潔恩╱攝影)
紐約市洗衣店自解封以來生意有所復甦，但乾洗業務仍面臨瓶頸。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市新冠防疫令雖已大幅放寬，可在實體辦公室工作的民眾未全員恢復，對上班衣著要求降低，洗衣店也因乾洗業務失去顧客而生存艱難；華人洗衣店業者表示，乾洗業務至今僅恢復40至50%的服務，但儘管疫情爆發期間洗衣店前景不好，很多業者咬緊牙關苦撐。

紐約洗衣店商會會長江旭表示，幾乎所有的洗衣店在疫情間都飽受打擊，紐約州解封後，自助洗衣店的生意復原得快；可因民眾不放心將衣服交由業者全權代理，乾洗、代洗的需求量無法重回疫前程度。

而且經過一年多的居家避疫，不少公司已習慣線上工作狀態，不強求員工回到公司上班；他舉例說，員工可能需要穿著正式的服裝在家裡進行視訊會議，但不像從前要外出工作，流汗擠地鐵、走在沙塵的街道上，乾洗西裝、襯衫、領帶等衣物的需求量減少。

他表示，無論大型或中小型店面，提供乾洗服務的收入都較統一，目前只恢復到40至50%的業務。

對此在班森賀經營洗衣店和乾洗店十多年的李志波也表示，乾洗服務的需求遠沒有自助洗衣來得高，從前店面從藍領公司獲得的服務頗多，像是修車、賣車公司會送大量制服來清洗，一個月能賺8至10萬元，可現在一個月連2萬元都賺不到；店裡原先有六名乾洗員工，因需求量不夠，目前只有兩人復工。

江旭說，商會一共有近300名業者會員，儘管疫情下遭到嚴重打擊，可放棄店面的業者並不多；他統計自2019年以來僅有兩名會員退出，都低價賣掉了洗衣店。

他表示，大多華人業者平日裡有積蓄，在虧損時仍有資本熬過一段時日，另外普遍業者的心理都不想放棄經營已久的心血，儘管艱難，但還是願意苦撐；慶幸的是疫情大爆發時的最艱辛日子已過去，只要不再封城，生意基本上不會再走下坡。

疫情 紐約市 華人

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