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航空旅行恢復 JFK推首個免稅購物數字市場

本報記者╱紐約報導
JFK機場四號航站樓推出紐約首個免稅購物數字市場。(本報記者╱攝影)
JFK機場四號航站樓推出紐約首個免稅購物數字市場。(本報記者╱攝影)

隨著疫情後航空旅行的恢復，紐約市甘迺迪國際機場(JFK)的四號航站樓將推出紐約首個免稅購物數字市場，從四號航站樓登機的旅客能夠在抵達前或在登機口等待出發、在航站樓用餐或在貴賓休息室等候時，在線購買免稅商品，實現方便的無接觸購物體驗。

JFK機場總裁兼執行長修尼可(Roel Huinink)表示，「甘迺迪機場一直在創新四號航站樓的產品，以確保我們的客戶擁有從路邊到登機口的無縫體驗，我們很自豪能與Inflyter和DFS集團合作，成為全國首批航站樓數字免稅市場之一。」

修尼可還說，「在疫情之後，讓我們的客戶和員工盡可能感到安全至關重要，確保非接觸式體驗是重建航空旅行信心的重要組成部分；隨著開始看到更多的客流量回歸，我們很高興為旅客提供一種在四號航站樓享受優質購物體驗的新方式，並期待更多的零售合作夥伴加入這個新的電子商務平台。」

乘客通過此平台購買的物品將直接送到登機口，乘客將在登機前收到物品。修尼可表示，此數字市場支持非接觸式和完全數字化的購買流程，為乘客和員工創造更安全、更無縫的體驗。

機場線上免稅購物手機應用軟體Inflyter的創始人兼執行長薩德(Wassim Saadé)表示，「因為消費者打算疫情後繼續他們的網上購物行為，我們很高興與JFK國際機場合作提供一個電子商務平台，該平台將為乘客提供隨時隨地在線免稅購物的便利，而不是只能在機場購物；特別重要的是，這個數字市場將展示多家零售商，使JFK機場成為全國最先擁有完全整合的在線和離線優質購物體驗的機場之一。」

自疫情開始，JFK機場立即採取行動確保航站樓內的高度安全；最新推出的電子商務項目是機場實現非接觸式客戶體驗的另一舉措。

2019年，JFK機場在四號航站樓推出了「AtYourGate」，讓旅客能夠在「AtYourGate」應用程序上訂購食品和飲料，並將物品送到旅客的登機口；隨著線上市場的推出，機場還計畫擴大產品範圍，將第四航站樓內的其他零售商納入其中，為旅客提供更廣泛的購物產品。

機場 JFK 疫情

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