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疫情壓力大 華裔長者患抑鬱症比率增

記者黃伊奕╱紐約報導
羅添福(右)和亞裔婦女中心的黃杉(左)正在現場為華裔耆老講解心理健康知識。（記者黃伊奕╱攝影）
羅添福(右)和亞裔婦女中心的黃杉(左)正在現場為華裔耆老講解心理健康知識。（記者黃伊奕╱攝影）

過去一年無論是疫情還是仇恨亞裔犯罪，給很多華裔長者造成心理壓力，患有身體疾病的耆老染上抑鬱症的比率更是高達五成；布碌崙(布魯克林)華人服務中心日前邀請紐約亞裔婦女中心(Womankind)的專員為耆老講解如何舒緩心裡壓力與預防仇恨犯罪的知識，

亞裔婦女中心的黃杉指出，疫情期間不少耆老出現抑鬱症狀，需認真對待；「雖然每個人時不時都會出現悲傷或不快樂的感覺，但悲傷情緒不消失，並干擾到日常生活時，就需要引起重視。」

黃杉表示，55歲以上人群患上抑鬱症的比例可高達10%至15%，而在原本患有身體疾病的老年人中患上抑鬱症的比率則高達50%至55%；患抑鬱症可能是由於生活早期抑鬱症狀復發而導致的，或者可能是因健康狀況不佳、失去親人、退休或失去經濟獨立能力造成的，尤其是療養院或其他長期護理場所中的人，特別容易患上抑鬱症。

黃杉說，老年人患上抑鬱症表現通常有三個特點：幹啥都沒興趣、心裡特別煩；身體特別差、渾身不舒服；腦子反應慢、身體動不了。

黃杉表示，交朋友、參加志願者活動、培養興趣愛好、領養寵物、多回憶往日快樂時光，都能幫助緩解抑鬱症；但如果情況繼續惡化，例如持續感到悲傷、冷漠、自我否定、入睡困難、經常流淚或哭泣、退出社交活動、食慾或體重變化、甚至出現自殺傾向，則應該尋求專業醫療救助。

布碌崙華人服務中心負責人羅添福以及州眾議員寇頓(William Colton)呼籲華裔耆老正視自己心裡出現的問題，及時向專業人士求助；如耆老在遇到因種族、國籍、年齡、殘疾而進行的侮辱、騷擾或歧視，則應即時撥打311舉報，如果成為案件受害者則撥打911報警電話。

亞裔 布碌崙 疫情

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