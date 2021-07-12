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Delta變種蔓延 多個華人集居區疫情反彈

記者黃伊奕╱紐約報導
接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）
接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種病毒進一步蔓延，紐約單日新冠肺炎確診率也再度上漲；根據衛生局11日統計數據，紐約全市陽性確診率最高的前15個郵編區域中，包括多個華裔集居區，其中此前疫情一直控制良好的小頸(Little Neck)也一躍成為疫情反彈全市排名第五位。

截止10日，全美已連續4日確診病例超過2萬，而全美上一次達到該數據是在今年5月，於此同時，紐約州本周平均單日新增新冠肺炎確診數據也增加了四成；例如10日市衛生局統計數據顯示，紐約市新增了661名新冠肺炎確診患者，七天平均增加比例為525例，相比一周前增長了42%。

此外根據衛生局統計，全市共有15個郵編區域反彈十分明顯，其中包括不少華裔聚集區域。

例如華裔集居的布碌崙班森賀、巴斯海灘所在的郵編11214，整體陽性率升至2.66%，全市排在第九位；包括法拉盛、Queensboro Hill的郵編11355，陽性確診率在2.48%，排全市11位。

另外華裔聚集的Homecrest的郵編11223號陽性率為2.36%，排名第14位；緊隨其後的是布萊頓海灘、曼哈頓海灘以及羊頭灣所在的11235郵編，陽性率為2.31%。

另外近幾年華裔不斷遷入的史泰登島Great Kills所在的10308郵編，陽性率高達4.11%，排名全市第二，另外不遠處的Tottenville所在的10307郵編，陽性率也高達3.57%，緊隨其後；此外此前疫情一直控制得不錯的皇后區小頸所在的11363郵編，七天平均陽性率也上漲至3.45%，排全市第五位。

但過去疫情一直排在全市首位的日落公園，憑藉著良好的疫苗接種率，疫情控制良好，目前沒有看到明顯反彈；市府呼籲未打疫苗民眾盡快接種，尤其是容易受變異病毒感染的年輕一代。

疫情 華裔 紐約市

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