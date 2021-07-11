助歸正途實驗 年輕遊民月發1250元

紐約市撥款助年輕遊民歸正途，每月1250元，可領兩年。(記者張晨╱攝影)

紐約市 一項價值250萬元的新實驗，向年輕遊民提供每月1250元的無條件現金援助，目的是看他們是否可以用這筆錢離開街道去另謀生路。

該實驗的發起組織「信託青年倡議」(Trust Youth Initiative)表示，將從40名18至24歲的遊民開始，並尤其注重本地人、非洲裔、西語裔以及LGBTQ群體。接下來兩年，這些被選中的人，每個月都可得到現金，沒有用途限制，還可獲得住處。

市府則表示，隨後將「嚴格評估」成果，並將此計畫與獲得較少援助和定期遊民服務(如庇護所)的其他群體進行比較。

市府稱，該項目靈活的實驗方式，旨在提供給可負擔且穩定的住處，並支持對他們自己的目標、教育和職業發展投資，改善這些年輕人在街頭遊蕩的現狀，減少犯罪可能並提高社區生活質量。

該項目有20萬元來自市府，30萬元來自市長夫人麥克蕾(Chirlane McCray)領導的「促進紐約市長基金」(Mayor's Fund to Advance New York City)，其餘來自信託和基金會的私人捐贈，後期或將對更多年輕遊民開放。

市長白思豪 (Bill de Blasio)表示，紐約需要創新的方案解決最嚴峻的挑戰。「年輕人來到紐約市實現夢想，但心理健康、無家可歸、失業仍圍繞著他們。」麥克蕾說。

這項研究由芝加哥大學和「點源青年」(Point Source Youth)聯合開發，該組織表示，「這與一般觀念相反，研究表明，將現金交給經歷逆境的人，並不會導致濫用；遊民收容所接收一個人每天成本130.63元，這筆錢如果直接投到年輕人身上，也許可發揮更好的效果。」

評估發現，受助人主要將現金援助用於基本需求，也有助求學、就業 ，並減少風險行為和負面健康後果。