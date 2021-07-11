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布碌崙班森賀接連搶案 亞裔男遭暴力奪財

記者顏潔恩紐約報導
班森賀華社近來發生多起搶劫案，一名57歲男子在當地的彭斯銀行取現上萬元，隨後被西語裔男子搶劫。(取自谷歌地圖)
班森賀華社近來發生多起搶劫案，一名57歲男子在當地的彭斯銀行取現上萬元，隨後被西語裔男子搶劫。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社近日發生兩起搶劫案，其中一名受害者為亞裔，被兩名非洲裔匪徒暴力攻擊，搶走隨身財物。

6月28日凌晨2時45分，15大道交86街一名52歲亞裔男子報案稱，他在回家的路上，突然兩名非洲裔男子走近；一人二話不說就出手毆打他，另一人則不停往他的口袋掏出物品，最後被搶走手機、鑰匙以及250元現金。歹徒跑進附近Walgreens停車場，朝Bay11街方向逃離。

另一案發生於6月30日下午2時05分，一名57歲男子在20大道的彭斯銀行(Ponce Bank)提領5萬元現金，之後在14大道交73街處，一名持有武器的西語裔男子突然出現，威脅他交出裝著現金的袋子。

歹徒得逞後往73街西向逃跑，受害者的友人追趕，匪徒見勢不對拋下袋子逃逸。警方不確定受害者是否在離開銀行時就被匪徒盯上。

警方呼籲知情者或若看到形跡可疑者，應立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

亞裔 手機 布碌崙

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