我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

遊民不遷出華埠酒店 街頭遊蕩、濫用藥物 社區憂成隱患

記者張晨╱紐約報導
遊民暫緩移出社區附近的酒店，華埠商家居民憂成隱患。(記者張晨╱攝影)
遊民暫緩移出社區附近的酒店，華埠商家居民憂成隱患。(記者張晨╱攝影)

紐約市因防疫因素，將超過8000名遊民轉移到全市逾60家酒店，在一年多的時間裡，曼哈頓華埠轄區的遊民酒店周圍發生的槍擊案、毒品濫用、影響周邊商家及居民的正常生活，成為社區關注重點；如今市府又暫停將遊民遷出酒店，居民擔憂此事不能可能「一步到位」，遷至收容所是好事，但耗時過長恐成隱患。

位於華埠企李士提街(Chrystie St.)61號的明川酒店就是遊民收容所之一，格蘭街的居民石先生表示，羅斯福公園本就存在遊民治安問題，該酒店收容所自疫情以來問題加劇，如今仍有遊民在酒店外吃喝甚至遊蕩，居民迴避。

轄區市警五分局表示，遊民中許多因無法忍受酒店門禁時間，即使有房間，也選擇在周邊街頭露宿遊蕩，去年8月發生在喜士打街(Hester St.)和企李士提街交口的槍案就與遊民有關。

五分局稱，近來經常收到投訴，稱有遊民「使用具有攻擊性的言語甚至肢體動作」，或濫用藥物，在街頭遊蕩、亂拋垃圾、爭吵，降低社區的生活質量；但市警並不能因此執法，只能提醒。

對於華埠另一處遊民聚集的哥倫布公園，問題加劇並非完全與酒店收容所有關，46號美食店經理莫志聯表示，曾經搭巴士往返賭場的華裔遊民，因為疫情大增，夏天聚集在公園中，冬天的夜晚則在且林士果附近的銀行自動提款機廳避寒。

「但並非所有遊民都在社區製造麻煩。」他說，拉菲逸街(Lafayette St.)90號的紐約市救援工作團(New York City Rescue Mission)就在附近，是疫情將這些原本就有的問題放大了。

社區人士陳家齡則表示，有些患精神疾病的遊民，常有令人恐慌的行為，如襲擊路人、揮舞利器等，如今市府就酒店收容所問題再次含糊其詞，使許多問題嚴重化，華埠主要經濟命脈靠的是旅遊，若得不到妥善處理，恐成長期隱患。

華埠 紐約市 疫情

上一則

助歸正途實驗 年輕遊民月發1250元

下一則

紐約市府遊民計畫 華社批作秀

延伸閱讀

中華總商會董事監事就職 會長區國雄：推動華埠商業復甦

中華總商會董事監事就職 會長區國雄：推動華埠商業復甦
未接種疫苗 北灣遊民收容所爆47人染疫

未接種疫苗 北灣遊民收容所爆47人染疫
第42屆芝加哥華埠夏令會 將於7月31日和8月1日連續兩天舉行

第42屆芝加哥華埠夏令會 將於7月31日和8月1日連續兩天舉行
北灣遊民收容所 爆47人染疫

北灣遊民收容所 爆47人染疫
洛杉磯華埠搶劫盜竊頻發 社區組巡邏隊

洛杉磯華埠搶劫盜竊頻發 社區組巡邏隊

熱門新聞

Delta變種來襲，紐約陽性率近日有所反彈；圖為國慶節大批民眾聚集等候觀賞當晚的梅西國慶煙火秀。（記者顏嘉瑩／攝影）

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

2021-07-06 09:18
熱帶風暴愛莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。Getty Images

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

2021-07-09 08:24
8日傍晚，熱帶風暴愛莎經過紐約。圖為布朗士一個地鐵站，樓梯變成小型瀑布。(截圖／推特用戶William Ferrante提供)

快看世界／愛莎襲紐約 直擊地鐵、高速大型淹水現場

2021-07-09 12:22
紐約州府3日數據顯示，州內單日新冠死亡病例降至二人，是近九個多月來最低值，但州府仍呼籲大家戴口罩，未接種者快打疫苗。(美聯社)

創新低 紐約州單日新冠死亡僅2人 確診數卻反彈增加

2021-07-04 09:13
會動的鄧不利多辦公室的青銅鷹面獅身獸雕像，為哈利波特旗艦店裡的重點之一。(記者顏嘉瑩/攝影)

哈利波特紐約旗艦店 魔法世界變成真

2021-07-09 12:34
亞當斯宣布紐約市長民主黨初選出線，料將當選紐約市長。(美聯社)

紐約市長初選 亞當斯宣布勝選 得票率逾半

2021-07-06 20:20

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」