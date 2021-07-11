遊民不遷出華埠酒店 街頭遊蕩、濫用藥物 社區憂成隱患

遊民暫緩移出社區附近的酒店，華埠商家居民憂成隱患。(記者張晨╱攝影)

紐約市 因防疫因素，將超過8000名遊民轉移到全市逾60家酒店，在一年多的時間裡，曼哈頓華埠 轄區的遊民酒店周圍發生的槍擊案、毒品濫用、影響周邊商家及居民的正常生活，成為社區關注重點；如今市府又暫停將遊民遷出酒店，居民擔憂此事不能可能「一步到位」，遷至收容所是好事，但耗時過長恐成隱患。

位於華埠企李士提街(Chrystie St.)61號的明川酒店就是遊民收容所之一，格蘭街的居民石先生表示，羅斯福公園本就存在遊民治安問題，該酒店收容所自疫情 以來問題加劇，如今仍有遊民在酒店外吃喝甚至遊蕩，居民迴避。

轄區市警五分局表示，遊民中許多因無法忍受酒店門禁時間，即使有房間，也選擇在周邊街頭露宿遊蕩，去年8月發生在喜士打街(Hester St.)和企李士提街交口的槍案就與遊民有關。

五分局稱，近來經常收到投訴，稱有遊民「使用具有攻擊性的言語甚至肢體動作」，或濫用藥物，在街頭遊蕩、亂拋垃圾、爭吵，降低社區的生活質量；但市警並不能因此執法，只能提醒。

對於華埠另一處遊民聚集的哥倫布公園，問題加劇並非完全與酒店收容所有關，46號美食店經理莫志聯表示，曾經搭巴士往返賭場的華裔遊民，因為疫情大增，夏天聚集在公園中，冬天的夜晚則在且林士果附近的銀行自動提款機廳避寒。

「但並非所有遊民都在社區製造麻煩。」他說，拉菲逸街(Lafayette St.)90號的紐約市救援工作團(New York City Rescue Mission)就在附近，是疫情將這些原本就有的問題放大了。

社區人士陳家齡則表示，有些患精神疾病的遊民，常有令人恐慌的行為，如襲擊路人、揮舞利器等，如今市府就酒店收容所問題再次含糊其詞，使許多問題嚴重化，華埠主要經濟命脈靠的是旅遊，若得不到妥善處理，恐成長期隱患。