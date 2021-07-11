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警攜隨身攝像機 長島納蘇郡允加薪

本報記者╱紐約報導

長島納蘇郡(Nassau County)議會近日達成一項協議，允許該郡警察佩戴隨身攝像機後，每年可獲得額外3000元津貼。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)與該郡警察工會代表達成協議備忘錄，1700名巡警都會獲得3000元的個人津貼，郡政府發言人弗里奇奧內(Michael Fricchione)表示，這筆款項將通過800萬元的撥款提供，還包括失業保險和員工補償等附加福利。

根據協議，該郡預計隨身攝像機項目將於9月30日前後開始，最遲不晚於12月31日。

庫倫月前曾宣布納蘇郡已同意出資500萬元購買2500台警員隨身攝像機，「感謝議會批准此重要工具，進一步提高警務透明度。」

郡警局第一副局長史密斯(Kevin Smith)表示，警察部門將於9月在八分局以及部分五分局地區使用隨身攝像機。納蘇郡檢方可在刑事案件起訴時使用拍攝內容，警方也可用來調查對警察的投訴。

郡警察工會主席麥克德莫特(James McDermott)表示，使用隨身攝像機會有助提升專業，並助公眾瞭解警員冒著風險執法。

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