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市警對示威群眾暴力執法 聯邦法官要查

記者張晨╱紐約報導
紐約市要求撤銷市警示威暴力執法訴訟，聯邦法官駁回，將繼續審理。(記者張晨╱攝影)
紐約市要求撤銷市警示威暴力執法訴訟，聯邦法官駁回，將繼續審理。(記者張晨╱攝影)

紐約市向聯邦法院提出撤除一系列市警2020年執法暴力案件訴訟，10日遭法官回決。這些案件稱警察在「黑人命也是命」示威維穩中暴力執法並侵犯了公民的憲法權利；聯邦法官麥克馬洪(Colleen McMahon)在一份45頁的判決書中裁定，聯邦法院會繼續審理這些案件。

法官表示，這六宗合併案件可以繼續在聯邦法院審理，其中包括州檢察長詹樂霞(Letitia James)提起的一宗；這些案件稱，市警在執法中過度使用武力及誘捕抗議者；律師認為，這使得人們無法離開示威活動，從而違反當時實施的宵禁，抗議者還表示宵禁同樣侵犯他們的公民權利。

紐約市調查局(New York City Department of Investigation)也對這些訴訟進行調查，結果顯示市警確有對抗議活動處理不當，派遣的警員缺乏培訓，且依賴劣質情報。

法官指，抗議者有足夠的合法理由要求陪審團聽取他們的意見，儘管市府律師聲稱，最近市警做出的警務改革應該足以讓這些案件被撤銷，包括一項新規，對有不當行為的警員做出正式的懲罰標準。

法官寫道，大多數所謂的自願改革，包括對警員進行人群控制培訓，尚未生效的政策草案，以及其他被標註為「正在進行中」的舉措均無最終確定，「被告(市警)」不能根除違憲警務的影響。

法官同意，去年夏天對抗議者的待遇並不完全是「一次性的或首次發生」，而是多年以來的長期做法。

今年早些時候，詹樂霞對紐約市長白思豪(Bill de Blasio)提起訴訟，稱在抗議活動中公民的憲法權利受到侵犯。對此，法官修改了案件，裁定不能以官方身分起訴白思豪和市警總局局長希爾(Dermot Shea)，但抗議者可以直接將「紐約市」作為被告提訴。

紐約市 宵禁 白思豪

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