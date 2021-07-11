「割喉」華男落網 急尋受害者助辦案

嫌犯張軍青結束審問，從72分局被押出。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)7大道2016年發生一起涉及情侶糾紛的割喉案，華男張軍青(Zhang Junqing，姓名均音譯)對女友割喉並連捅13刀後逃逸，五年間下落不明，日前因在加州 涉及一起槍擊案件被捕，近日已遣返紐約市 ；從一開始就在調查此案的警探表示，事隔多年，想找尋受害女子協助這起案件的調查，希望對方主動聯繫。

2016年8月23日，張軍青和女友黃金彩(Jinchai Huang)在其7大道59街的按摩店，兩人疑因金錢發生爭吵；張軍青毆打她數小時，隨後揮刀相向，黃金彩渾身是血從按摩店走出，經搶救撿回一命。

該案曾引起華社震驚，警方高度重視，但張軍青逃亡，將近五年不知下落。警方曾至其前妻於班森賀的家中尋找線索，懷疑他已逃到外州甚至出國。

直到近日加州警察在一起槍擊案中，逮捕持有槍械的張軍青，當警員查找前科紀錄時，發現他早因涉嫌犯案被通緝；隨即與紐約市警聯繫，8日從加州遣返紐約市，於日落公園72分局接受盤問，並移交檢方，被控企圖謀殺、攻擊、非法持有武器等罪，最高面臨25年監禁。

警探瑪莎(Detective Donnamarie Mazza)自五年前負責調查此案，她表示該案件情況特殊；雖受害者當時的證詞等調查紀錄還在案，但已事隔多年、加上嫌犯落網，需要受害人協助，將被告定罪。

自嫌犯落網後警方便積極聯繫黃金彩，但一直沒有消息，紀錄顯示這幾年她曾多次搬家，最近的一次住址在曼哈頓；瑪莎表示受害者的介入對案件審理有關鍵作用，希望黃金彩主動聯繫警方，司法將還她一個交代，可電(718) 965-6336至警探瑪莎。