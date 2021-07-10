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市公園局表彰4義工清潔組織 紐約親子互助會上榜

記者黃伊奕／紐約報導
紐約親子互助會號召華裔青少年義務清潔公園獲得公園局表彰。(公園局提供)
紐約親子互助會號召華裔青少年義務清潔公園獲得公園局表彰。(公園局提供)

市公園局邀27個義工團隊，在全市28個公園進行垃圾清潔比賽，不到兩個月時間，350多名孩子共收集上萬磅垃圾；公園局近日表彰四個表現傑出團隊，其中包括長期義務服務日落公園紐約親子互助會。

疫期全市公園垃圾問題嚴重，為解決該問題，並響應社區居民對義工活動的呼籲，公園局呼籲各組織帶領青少年一起加入義務清潔公園的活動。22所學校和五個社區組織響應，全市超過350名青少年參加，收集超過1萬2600磅垃圾。

公園局評選出四個傑出團隊，拉薩爾學院(La Salle Academy)共收集5112磅垃圾獲得全市、曼哈頓和高中組冠軍；中學組冠軍由紐約親子互助會(PRC)收集836磅垃圾獲得；小學組冠軍由污染解決方案團隊(Team Pollution Solution)收集3126磅獲得；皇后區冠軍桂冠則由Mrs. Rasidakis' Class摘奪。

紐約親子互助會義工以日落公園華裔居民為主，該會負責人黄妮可表示，親子互助會定期清潔公園、8大道已經多年，原本這項活動僅是希望能在改善社區環境的同時，提供華裔家長、孩子一個結識同伴、戶外活動的機會；很高興獲得肯定，感謝義工們的參與，互助會將繼續舉辦相關活動，也希望更多人加入，網址：www.pcr.nyc。

親子 紐約 日落公園

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