瓦隆爭得3700萬經費 提升19選區生活品質

瓦隆為市議會第19選區在2022財年爭取了3700萬元的經費，用於當地的綠化、學校與非營利組織。(瓦隆辦公室提供)

市議會第19選區的市議員瓦隆(Paul Vallone)近日宣布，他為選區在2022財年爭取3700萬元經費，用於當地的綠化、學校與非營利組織等，提升居民的生活環境。

新財年的經費中，選區內的每所學校將獲得至少5萬元的科技升級基金，其中白石鎮209小學將獲44萬元用於提升多功能禮堂，379中學獲得70萬元用於整修運動場。

社區服務方面，大學點 的籃球場將獲450萬元改建，275萬元將用於改建貝賽 Raymond O'Connor公園的足球 場，另有50萬元用於整修奧本岱爾(Auburndale)的圖書館；此外，還有15萬元撥給紐約市 警安裝攝像頭，另有710萬元用於改善長者的生活，還有逾100萬元基金將分配給當地的非營利機構。

第19選區包括貝賽、灣台、大學點、法拉盛、小頸與白石鎮等，瓦隆在任的八年內，為當地爭取超過1.6億元的經費，其中4200萬元用於改善當地的學校設施，7200萬元用於維修選區內的公園。

瓦隆表示，在任期間，一直為沒得到合理資源的東北皇后區爭取權益；他說，今年爭取的這些經費，將改善當地的教育、綠化與生活品質。