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中華公所實習生 提升自我服務社區

記者張晨／紐約報導
中華公所介紹今年七位暑期實習生，右一為姚舒揚，希望在幫助華社的同時提升自己。(記者張晨╱攝影)
中華公所介紹今年七位暑期實習生，右一為姚舒揚，希望在幫助華社的同時提升自己。(記者張晨╱攝影)

紐約中華公所9日舉行常務會議，介紹今年暑期的七位實習生，同時宣布紐約華僑文教服務中心的近5萬元經費將全部用於公所會址的修繕，預期兩周工期後可煥然一新。

公所主席于金山表示，向文教中心所申請的修繕款已經於日前到位，與僑團商議後決定用於油漆修補、更換照明、大門自動安全鎖、全新監控攝影系統以及二樓會議室媒體設備更換。

當日七名華裔實習生也第一次參與常務會議，其中年紀最小的是就讀亨特學院附屬高中(Hunter College High School)的16歲學生姚舒揚，父母因聯合國的工作被調來紐約，在這裡出生長大的他一直想要為自己的社區做些貢獻。

「父母給了我多元文化的成長環境，也教我要尊重自己的文化。」他試著投了簡歷； 還有六個月，姚舒揚就要開始大學申請，他表示目標是康乃爾大學的計算機專業，通過此次實習能讓他接觸到多項任務，在幫助華社的同時提升自己。

中文秘書唐藝表示，招實習生的目的是為了能讓華裔、甚至外族裔但懂中文的年輕人認識老社區的重要，希望他們能發揮所學還願意回到這裡，「更多的不是做了什麼工作，而是一份難得的態度和認知。」

工作之一是要求他們在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)以及皇后區搜索華裔幼兒機構，再通過篩選把兒童專用的防疫用品捐贈給他們。

于金山表示，目前疫情防控和變種病毒仍不能小覷，尤其對於年幼的孩子，所以此次兒童專用的防護用品，除已提前預留給僑校及培護中心的份額以外，還捐給顯聖容學校、容閎小學、雙文學校以及啟蒙學校。

會上首次將實習生們介紹給七大僑團代表。(中華公所提供)
會上首次將實習生們介紹給七大僑團代表。(中華公所提供)
中華公所舉行月度常務會議(中華公所提供)
中華公所舉行月度常務會議(中華公所提供)

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