史島安全講座：陌生人上門募捐 小心有詐

華人健康協會9日在史泰登島舉辦社區安全講座。(記者顏潔恩／攝影)

華人 健康協會9日在布碌崙 (布魯克林)班森賀、羊頭灣和史泰登島 三地會所舉行社區安全講座，122分局局長威爾遜(Timothy Wilson)、62分局局長陳韜以及多名警員出席史島的活動，解答民眾提問；多名華人講述遭人按門鈴騷擾、銀行信息遭竊造成錢財損失的經歷，呼籲民眾提高警惕。

曾是警員的黃克榮表示，近期晚上，一名30多歲的外族裔女子按門鈴，脖子掛著自製的證件，表示正為非營利組織籌款，希望能他能捐錢或多餘的罐頭，但黃克榮發現不遠處有一男性夥伴，頓時起疑。

遭到拒絕後，兩人遲遲不離開，女子還伸手轉動門把，最後黃克榮大聲斥喝才離去；他發現兩人隨後將目標轉向鄰居。

黃克榮說，依多年執法經驗，兩人的目的不單純，警方接報抵達時，兩人已逃離，呼籲史島居民留意類似事件，尤其是易遭攻擊年長者，看到一定不要隨便為陌生人開門。

史島居民陳女士表示，上個月16日銀行存款數次被不法分子轉走，打電話詢問銀行，發現銀行卡雖在自己身上，但歹徒疑似通過非法途徑取得個資。威爾遜表示，類似這樣的身分盜竊、電話詐騙在轄區內常發生，受害的民眾應第一時間報警。

社區事務警員William Defazio說，歡迎主動聯繫警方尋求幫助；他也提醒，應確保長者外出時攜帶證件，並寫有家人的手機號碼，以便走失時能直接取得聯繫。