我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

史島安全講座：陌生人上門募捐 小心有詐

記者顏潔恩／紐約報導
華人健康協會9日在史泰登島舉辦社區安全講座。(記者顏潔恩／攝影)
華人健康協會9日在史泰登島舉辦社區安全講座。(記者顏潔恩／攝影)

華人健康協會9日在布碌崙(布魯克林)班森賀、羊頭灣和史泰登島三地會所舉行社區安全講座，122分局局長威爾遜(Timothy Wilson)、62分局局長陳韜以及多名警員出席史島的活動，解答民眾提問；多名華人講述遭人按門鈴騷擾、銀行信息遭竊造成錢財損失的經歷，呼籲民眾提高警惕。

曾是警員的黃克榮表示，近期晚上，一名30多歲的外族裔女子按門鈴，脖子掛著自製的證件，表示正為非營利組織籌款，希望能他能捐錢或多餘的罐頭，但黃克榮發現不遠處有一男性夥伴，頓時起疑。

遭到拒絕後，兩人遲遲不離開，女子還伸手轉動門把，最後黃克榮大聲斥喝才離去；他發現兩人隨後將目標轉向鄰居。

黃克榮說，依多年執法經驗，兩人的目的不單純，警方接報抵達時，兩人已逃離，呼籲史島居民留意類似事件，尤其是易遭攻擊年長者，看到一定不要隨便為陌生人開門。

史島居民陳女士表示，上個月16日銀行存款數次被不法分子轉走，打電話詢問銀行，發現銀行卡雖在自己身上，但歹徒疑似通過非法途徑取得個資。威爾遜表示，類似這樣的身分盜竊、電話詐騙在轄區內常發生，受害的民眾應第一時間報警。

社區事務警員William Defazio說，歡迎主動聯繫警方尋求幫助；他也提醒，應確保長者外出時攜帶證件，並寫有家人的手機號碼，以便走失時能直接取得聯繫。

華人 布碌崙 史泰登島

上一則

麥當勞與樂一通以Space Jam：A New Legacy快樂兒童餐回饋粉絲

下一則

華美人文學會 10日談中國科舉

延伸閱讀

華康會史島警民會議 華人受害者講述受騙經歷

華康會史島警民會議 華人受害者講述受騙經歷
美股三大指數盤初走高 靜待Fed會議紀錄出爐

美股三大指數盤初走高 靜待Fed會議紀錄出爐
猶他州參眾議長聯名聲明：支持台灣參與WHO

猶他州參眾議長聯名聲明：支持台灣參與WHO

史泰登島超速暴增 年來逾11萬張罰單

史泰登島超速暴增 年來逾11萬張罰單
新州首府翠登市 擬加發500元紓困金

新州首府翠登市 擬加發500元紓困金

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
Delta變種來襲，紐約陽性率近日有所反彈；圖為國慶節大批民眾聚集等候觀賞當晚的梅西國慶煙火秀。（記者顏嘉瑩／攝影）

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

2021-07-06 09:18
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56
熱帶風暴愛莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。Getty Images

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

2021-07-09 08:24
紐約州府3日數據顯示，州內單日新冠死亡病例降至二人，是近九個多月來最低值，但州府仍呼籲大家戴口罩，未接種者快打疫苗。(美聯社)

創新低 紐約州單日新冠死亡僅2人 確診數卻反彈增加

2021-07-04 09:13
亞當斯宣布紐約市長民主黨初選出線，料將當選紐約市長。(美聯社)

紐約市長初選 亞當斯宣布勝選 得票率逾半

2021-07-06 20:20

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？