華康會史島警民會議 華人受害者講述受騙經歷

華人健康協會9日在史泰登島會所舉行社區安全講座，多名警官和警員出席活動。(記者顏潔恩/攝影)

華人 健康協會9日在布碌崙 (布魯克林)班森賀、羊頭灣和史泰登島 三地會所舉行社區安全講座，122分局局長威爾遜(Timothy Wilson)、62分局局長陳韜以及多名警員現身史島的活動，解答民眾的疑惑；當天多名華人出席活動，講述遭人按家門鈴騷擾、銀行信息遭竊造成錢財損失的經歷，呼籲民眾提高警惕。

曾是執法警員的黃克榮表示，數月前的晚上，一名30多歲的外族裔女子按了他家的門鈴，當他應門時，對方脖子戴著一個自製的身分證；女子表示正為非營利組織籌款，希望能他能捐贈一些善款或多餘的罐頭食品，就在同一時刻黃克榮發現不遠處有一名女子的男性夥伴，頓時起疑。

遭到拒絕後，兩人遲遲不離開現場，女子還伸手轉動門把，最後在黃克榮嚴厲譴責下，女子才離開他的家；黃克榮在家裡觀察，發現兩人並沒有立即離開社區，而是將目標轉向鄰居。

黃克榮說，多年的執法經驗告訴他兩人的目的不單純，警方接報抵達現場時，兩人已逃離現場；呼籲史島居民留意這樣的事件，尤其手無縛雞之力的老人家，看到陌生人一定不要隨便開門，很輕易遭到攻擊。

另外居住島上的陳女士也表示，上個月16日銀行裡的錢數次被不法分子轉走，她打電話詢問銀行時，發現銀行卡雖在自己身上，但盜賊已通過非法途徑取得信息，不停地盜走她的錢；威爾遜表示，類似這樣的身分盜竊、電話詐騙在轄區內較常發生，已受害的民眾要第一時間報警處理，警方會竭盡全力幫助調查。

社區事務警員William Defazio說道，當地分局致力於保護社區所有人，民眾不管有任何的問題，歡迎主動聯繫警方尋求幫助；他也特別囑咐，民眾應確保長者外出時攜帶某種身分證，並寫有家人的手機號碼，很多時候長者走失時能直接聯繫上其身邊的人。

華康會會長陳麗娜表示，位於史島的會所新開張不久，邀請警方來到現場，帶給社區民眾一些預防犯罪的知識，還能強化警民關係。