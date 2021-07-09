紐大停職2亞裔教授 AAJC集結逾千連署討公道

圖為紐約大學教研究學院員工工會近期示威維權。(GSOC-UAW Local 2110)

亞美公義促進會(AAJC)、美國大學教授協會紐約大學 分支(AAUP-NYU)和紐約大學研究學院員工工會(Union for Graduate Employees Union)日前集結1133份連署簽名，送至紐約大學校長辦公室，要求學校公正對待此前因指控未公開獲得來自中國 的基金進行研究而被停職、且被禁止進入校園的兩名亞裔 終身教授，停止對亞裔員工的種族歸類(racial profiling)，保護他們獲得正當法律程序的權利。

連署指出，紐約大學等高校一直鼓勵國際研究合作，與很多中國大學的交流也非常密切，然而「中國行動計畫」(China Initiative)的啟動，令很多在美高校任職和科研的亞裔教授、科學家和研究人員都遭美國國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)、聯邦調查局(FBI)等部門的歧視性調查，對在美亞裔科研人員造成負面影響。

目前FBI與NIH聯手調查的科研案件中，有82%牽涉的人員為亞裔，近年來眾多亞裔科研人員被調查和起訴，讓在美國亞裔移民群體深陷恐懼。

據悉，這兩名被停職停薪的紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)終身教授，被控沒有公開他們在中國的研究和基金支持，然而在司法部門還未起訴、二人也未得到法律判決前，紐約大學就削減二人薪水、禁止他們進入校園、禁止他們與同事取得聯繫，二人在未獲得任何法律程序保護的情況下就被停職，而該權利是在紐約大學從1980年代就賦予醫學院教授的。

AAJC指出，紐約大學兩名教授的遭遇並非個例，不久前田納西大學機械航空生物醫療工程系教授胡安明(Anming Hu)也被控隱瞞與中國的關係、以便從太空總署(NASA)取得資助，於去年2月被捕，被控三項電信欺詐和三項虛假陳述罪，最高面臨20年監禁，他拒絶認罪，目前此案仍在審理中。

連署信要求紐約大學繼續保持該校一直以來追求學術合作的精神，而不要繼續執行前總統川普時期實施的仇視亞裔政策，「我們已經看到太多亞裔科學家在未美國科研做出巨大貢獻後，卻遭受事業和生活的雙重打擊，被不公正調查和起訴，這只會消除學術和科研人員進一步為國際研究合作做貢獻的決心。」

此外，連署也指出學校應更新有關科研基金申請的相關要求和利益衝突表格等，保證教授和研究人員有機會及時修正。

至截稿時，紐約大學未對此連署做出回應。