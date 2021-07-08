慶祝抗疫成功 華埠商改區派地圖拉人潮

華埠商改區印製地圖傳單，吸引遊行人潮在活動結束後到社區支持小商家及餐館。(陳作舟提供)

慶祝抗疫成功，紐約市 7日在曼哈頓下城舉行紙帶大遊行 ，向一線工作者致敬；華埠 商改區印製華埠餐館列表以及地圖，吸引參加者在結束遊行後，到華埠「繼續慶祝」，也提醒民眾，在疫情期間堅持營業的小商家也是社區英雄。

由於遊行地點鄰近華埠，商改區總監陳作舟表示，為吸引遊行人潮到華埠消費用餐，該團隊印製1000多份傳單地圖，並於7日遊行開始前，派出六名志工，沿著遊行路線派發給民眾。

陳作舟說，該靈感是來自於市議員陳倩雯辦公室，過去兩次紐約市舉辦「紙帶大遊行」，已經做過兩次類似宣傳、效果不錯，如今疫情讓小商家生意難做，商改區更要抓緊機會、推銷社區。

傳單內容包括華埠餐館、甜點、小商家、酒吧、飲料店、按摩店和珠寶店等；傳單下方則是畫了遊行地圖，並指示在抵達終點後，能夠走那些路到達華埠中心的勿街(Mott St.)。

商改區也在社群媒體上發布傳單內容，讓民眾可以在手機上按照地圖，步行到離遊行僅有十分鐘的華埠；陳作舟說，在遊行上群眾對紐約市抗疫成果感到開心且「鬆了一口氣」，借此機會感謝一線工作人員，還希望同時提醒民眾，不要忘了在疫情期間仍堅持營業的小商家，並支持華埠社區。