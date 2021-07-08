布碌崙市議員選舉 日落公園華裔選民投票熱情創新高

林煜(左三)雖然敗選，但獲得當地大量華裔支持。(本報檔案照)

紐約市初選選票清點進入尾聲，布碌崙(布魯克林)日落公園 、班森賀、羊頭灣三大華裔 社區市議員選舉也塵埃落定，參選38選區市議員林煜雖然落選，但因他福州人背景帶動了日落公園華裔投票 最高熱情，拿下近4000張票，可謂雖敗猶榮。

選區涵蓋日落公園的市議員38選區，今年有七名民主黨籍參選人，當地一直是民主黨激進派與溫和派爭奪主要「戰場」之一，根據最新點票結果，民主黨左派參選人阿維萊斯(Alexa Aviles)以6843票勝出，林煜以3680張票排名第二。

根據以往選情，日落公園雖然華裔居民眾多，但以往參與投票的華裔不多，此次福州子弟林煜參選，大大帶動了當地華裔的投票熱情；美國紐約華人聯合總會的黃啟旺表示，雖然林煜敗選，但華裔民眾投票熱情達歷史新高，相信對勝出的該選區市議員是一個不錯的警醒，「不要忽視我們華裔的聲音，我們正在覺醒」，也希望今後能有更多傑出的、懂社區、懂選舉的華裔出來參選，真正掌握社區話語權。

班森賀所屬的第47選區市議員職位，現任市議員崔馬克(Marker Treyger)工作多年的李凱健(Ari Kagan)以超過55%的得票率勝出；羊頭灣所屬的市議員48選區，則由猶太裔賽泊斯汀(Steven Saperstein)以超過57%的得票數勝出。

另外，此次參選市主計長的18歲華裔大學生潘佳仁(Alex Pan)雖然敗選，但在華裔聚居的州眾議員40選區以及47選區，均為得票最高的參選人；小小年紀能有如此成績，也不容小覷。