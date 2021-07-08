孟昭文賀3女將民主黨初選獲勝

孟昭文7日祝賀三位女將在民主黨初選獲勝，前排右二起：李琳達、舒曼琳、孟昭文、黃敏儀。(記者牟蘭／攝影)

民主黨 初選最新結果出爐，一路領先的黃敏儀(Sandra Ung)、李琳達(Linda Lee)與舒曼琳(Lynn Schulman)，在7日的記者會上宣布勝選，將分別代表民主黨分別競選市議會第20、23與29選區市議員；力挺三人參選的國會眾議員孟昭文 慶祝她們的勝利，期盼她們日後為選民發聲。華裔、韓裔與紐約 教師聯合工會(UFT)等代表也前來祝賀。

孟昭文表示，她與三人相識多時，並稱她們都不是政客，多年來在不同領域為社區服務；她說，疫情爆發後，凸顯皇后區資源分配不足，她期望三人當選後，在市議會為選區爭取應得資源。

對於此次民主黨初選的結果，孟昭文表示，除黃敏儀、李琳達與舒曼琳外，全市目前共有29名女性開票領先，為歷史之最，她鼓勵更多的女性參政、議政，投身政治。

黃敏儀表示，她將繼續投入11月的普選，爭取更多選民信任，若當選，將聘用更多的華裔與其他族裔的員工，服務選區與非選區的民眾；對於兩年後的規畫，她表示，目前的首要工作是當選後，做好本職工作，取得民眾的認可，若有機會，她期盼競選連任，繼續服務當地的民眾。

李琳達表示，她的選區僅次於法拉盛第20選區，是亞裔選民第二多的選區，若當選，將聘請不同族裔的員工，為民眾提供服務，並承諾兩年後，將繼續參選；舒曼琳也承諾，在選區聘用會說中文的員工，並表示上任後，為選區民眾爭取可負擔的醫療與住房等。

皇后區亞裔民主黨協會創會會長陳道英、紐約華人家長會創辦人朱寶玲，中美商會名譽會長傅林敏芝等，也祝福三名獲勝者。