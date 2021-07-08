紐約客談／市長亞當斯 對華人的意義

亞當斯身著唐裝辦春節慶祝活動，是他八年布碌崙區長任期內的經典形象之一。（Getty Images）

亞當斯 已篤定成為下一任紐約市 長，前市警總局長的布萊頓7日表示，這是「紐約市的好消息」，又稱「常識總算回歸市政」。他的讚許和期冀，反映了選民心聲，正是亞當斯最終勝選主因。

亞當斯是110任紐約市長中第二位非洲裔，但與任上被詬病令治安惡化的首位非洲裔市長丁勤時不同，當過22年警察的亞當斯，是參選人中治安議題上最強硬的一位；甚至民主黨政客中「堅決反對」已成標準答案的攔檢政策，他也敢於逆流辯護。

若不是楊安澤半路殺出，亞當斯可謂紐約華人 最熟悉的參選人；此次在華社，他的支持度確也僅次於楊，是眾多華裔選民支持華人參政之餘的第二人選。這除了與他在治安、教育等議題上與華人理念相近外，也是他長年與華社密切互動的回報。

說亞當斯是紐約政壇近幾十年來，最了解華社、和華社走得最近的非華裔政客，並不為過；作為布碌崙區長，每年春節身著唐裝辦慶祝會，是他七年多來的典型形象之一，他也是華社各類大小活動的常見身影。

亞當斯曾在白思豪提出廢SHSAT等特殊高中改革案伊始為之站台，但不久就改變立場，迄今仍維持對SHSAT的支持，與他和華社的熟識、老友眾多密不可分。

儘管政客通常「屁股決定腦袋」，上任市長後面對利益群體和選民結構的變化，亞當斯會有何轉變還不得而知，但和前任比，其言其行至少讓人相信，他會想到華人意見也是需考慮的多元觀點之一，華社利益也是少數族裔利益中的一份子。

但華社聲音在亞當斯市府中能起多大作用，就要看這股聲音能否持續，音量是否夠大。

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