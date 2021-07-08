警員跨族裔 並肩護華埠

張立勇(左起)、張保羅、庫里斯以及羅薩多。(記者張晨╱攝影)

「要不是社區的支持，我們不會從逆境中找到光明。」從警16年的五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)和三名社區聯絡官是2020年新冠疫情 、2021年返亞裔 仇恨曼哈頓華埠 社區最常見到的身影，他們總站在第一線，不同族裔卻為一個目標並肩，經歷一次次社會事件，繼續服務社區。

在五分局局長辦公室裡，「世界上最好的爸爸」、「爸爸生日快樂」卡片擺滿張保羅的辦公桌，兩個女兒才滿三歲，一家人的合照旁便是公文；去年新冠爆發時，五分局警員感染人數一度上升至20人，但他還是每日必到辦公室，確保人員調配充足。

妻子也擔心他在外執勤，將病毒帶給年幼的孩子，張保羅笑道，只得借鑑「許多華裔警員回家時的作法」，在地下室洗澡洗衣消毒後才敢接觸家人。

社區聯絡官張立勇和西語裔警員羅薩多(Rodney Rosado)去年常幫出門不便的耆老採購日常所需，「甚至包括取快遞、倒垃圾。」

張力勇去年6月在佛洛伊德示威暴亂中被人用磚頭砸傷數次，左胸口受傷入院醫治；又在今年3月的一次示威執勤中專被人挑出辱罵「吃貓吃狗加醬油」。

面對與日俱增的偏見攻擊，五分局加派了十餘名便衣警員專門打擊仇恨案件，社區聯絡官則儘量安撫民眾情緒，並加強日常的走訪聯絡。

張保羅說「不論走到哪裡，都不會忘記華埠社區給過的支持，這是別的地方無法相比的。」