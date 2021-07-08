2500名抗疫英雄大遊行 民眾夾道歡呼致敬
紐約市慶祝抗疫勝利，7日舉行「抗疫英雄」大遊行(Hometown Heroes Parade)，來自醫護、應急、教育、交通等多個在疫情中做出貢獻的約2500名關鍵行業人員，在曼哈顿下城「英雄峡谷」(Canyon of Heroes) 路段接受民眾致敬。
紙帶遊行在紐約市已有125年歷史，上次在「英雄峡谷」的大規模紙帶遊行還是2017年美國女足奪冠後；全美首位接種新冠疫苗的皇后區護士林賽(Sandra Lindsay)擔任遊行領隊乘車在最前列，其後則是代表各領域一線工作者群體的14輛花車和遊行隊伍，分別來自醫院、醫療保健、應急食品、社區照顧、急救人員、運輸、市府雇員、小商家和雜貨鋪、教育和托兒、公用事業等。
遊行從砲台公園(Battery Park)出發，沿著百老匯(Broadway)遊行至市政廳；隊伍經過時，路旁民眾紛紛向她們歡呼，並手舉標語致敬。
紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、州檢察長詹樂霞(Tish James)、市長白思豪(Bill de Blasio)等民選官員也參加遊行；白思豪表示，「有很多人需要感謝，也有許多事值得慶祝；為一線工作人員舉辦遊行，是我們的傳統，他們在紐約市最困難的時刻創造歷史。」
來自曼哈頓的西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)的華裔醫師李洋(Young Lee，音譯)也在遊行隊伍中，她在去年疫情高峰期的兩個月幾乎天天上班，一直在加護病房堅持工作，「我們在疫期失去很多生命，但我們團結起來變得更加堅強；當時我也有害怕和顧慮，但是即便冒著感染風險，仍堅持工作，現在希望所有人都能打疫苗。」
不光是醫護，電召車司機也在疫情期間堅守崗位；前來觀看遊行的華裔電召車司機林境盛說，去年疫情高峰期他沒停工，「疫期很多人害怕搭公車，因此電召車的作用很大；那時我也很害怕，又沒有疫苗可以打，但許多司機失去了主業，需要開車賺錢；現在客流量已恢復不少，一線工作人員是最重要的，是紐約市擺脫疫情的功臣。」
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