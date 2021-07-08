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2500名抗疫英雄大遊行 民眾夾道歡呼致敬

記者和釗宇╱紐約報導
醫師李洋在去年疫情高峰期的兩個月幾乎天天上班，一直在加護病房堅持工作。(記者和釗宇╱攝影)
醫師李洋在去年疫情高峰期的兩個月幾乎天天上班，一直在加護病房堅持工作。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市慶祝抗疫勝利，7日舉行「抗疫英雄」大遊行(Hometown Heroes Parade)，來自醫護、應急、教育、交通等多個在疫情中做出貢獻的約2500名關鍵行業人員，在曼哈顿下城「英雄峡谷」(Canyon of Heroes) 路段接受民眾致敬。

「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、...
「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、警消等一線工作者，慶祝紐約走出疫情。（記者洪群超/攝影）
「抗疫英雄」大遊行，首位接種新冠疫苗的皇后區護士林賽任領隊。(記者洪群超╱攝影)
「抗疫英雄」大遊行，首位接種新冠疫苗的皇后區護士林賽任領隊。(記者洪群超╱攝影)
「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、...
「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、警消等一線工作者，慶祝紐約走出疫情。（記者洪群超╱攝影）

紙帶遊行在紐約市已有125年歷史，上次在「英雄峡谷」的大規模紙帶遊行還是2017年美國女足奪冠後；全美首位接種新冠疫苗的皇后區護士林賽(Sandra Lindsay)擔任遊行領隊乘車在最前列，其後則是代表各領域一線工作者群體的14輛花車和遊行隊伍，分別來自醫院、醫療保健、應急食品、社區照顧、急救人員、運輸、市府雇員、小商家和雜貨鋪、教育和托兒、公用事業等。

「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、...
「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、警消等一線工作者，慶祝紐約走出疫情。（記者洪群超/攝影）
「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、...
「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、警消等一線工作者，慶祝紐約走出疫情。一名醫生走過主舞台時開心自拍。（記者洪群超/攝影）
遊行的醫護人員手舉在新冠疫情初期染疫犧牲的一線醫生照片。(記者洪群超╱攝影)
遊行的醫護人員手舉在新冠疫情初期染疫犧牲的一線醫生照片。(記者洪群超╱攝影)
電召車司機群體觀看遊行。（記者和釗宇╱攝影）
電召車司機群體觀看遊行。（記者和釗宇╱攝影）
「抗疫英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、...
「抗疫英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、警消等一線工作者，慶祝紐約走出疫情。(記者洪群超╱攝影)

遊行從砲台公園(Battery Park)出發，沿著百老匯(Broadway)遊行至市政廳；隊伍經過時，路旁民眾紛紛向她們歡呼，並手舉標語致敬。

紐約市慶祝抗疫勝利的「抗疫英雄」大遊行。（記者和釗宇╱攝影）
紐約市慶祝抗疫勝利的「抗疫英雄」大遊行。（記者和釗宇╱攝影）
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛向他們歡呼，並手舉標語致敬。（記者和釗宇╱攝影...
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛向他們歡呼，並手舉標語致敬。（記者和釗宇╱攝影）
白思豪表示，一線工作人員在紐約市最困難的時刻創造了歷史。（記者和釗宇╱攝影）
白思豪表示，一線工作人員在紐約市最困難的時刻創造了歷史。（記者和釗宇╱攝影）
全美首位接種新冠疫苗的皇后區護士林賽擔任遊行領隊乘車在最前列。（記者和釗宇╱攝影...
全美首位接種新冠疫苗的皇后區護士林賽擔任遊行領隊乘車在最前列。（記者和釗宇╱攝影）
「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、...
「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、警消等一線工作者，慶祝紐約走出疫情。（記者洪群超╱攝影）

紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、州檢察長詹樂霞(Tish James)、市長白思豪(Bill de Blasio)等民選官員也參加遊行；白思豪表示，「有很多人需要感謝，也有許多事值得慶祝；為一線工作人員舉辦遊行，是我們的傳統，他們在紐約市最困難的時刻創造歷史。」

遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛向他們歡呼，並手舉標語致敬。（記者和釗宇／攝影...
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛向他們歡呼，並手舉標語致敬。（記者和釗宇／攝影）
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛向他們歡呼，並手舉標語致敬。（記者和釗宇／攝影...
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛向他們歡呼，並手舉標語致敬。（記者和釗宇／攝影）
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛歡呼，並手舉標語致敬。（記者和釗宇／攝影）
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛歡呼，並手舉標語致敬。（記者和釗宇／攝影）
華裔電召車司機林境盛說，一線工作人員是紐約市擺脫疫情的功臣。（記者和釗宇／攝影）
華裔電召車司機林境盛說，一線工作人員是紐約市擺脫疫情的功臣。（記者和釗宇／攝影）
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛歡呼，並手舉標語致敬。(記者和釗宇╱攝影)
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛歡呼，並手舉標語致敬。(記者和釗宇╱攝影)
「抗疫英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，民眾在路旁打出「謝謝」標語，感謝...
「抗疫英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，民眾在路旁打出「謝謝」標語，感謝抗疫一線工作者。（記者洪群超╱攝影）
遊行隊伍經過時，民眾紛紛歡呼，並手舉標語致敬。(記者和釗宇╱攝影)
遊行隊伍經過時，民眾紛紛歡呼，並手舉標語致敬。(記者和釗宇╱攝影)

來自曼哈頓的西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)的華裔醫師李洋(Young Lee，音譯)也在遊行隊伍中，她在去年疫情高峰期的兩個月幾乎天天上班，一直在加護病房堅持工作，「我們在疫期失去很多生命，但我們團結起來變得更加堅強；當時我也有害怕和顧慮，但是即便冒著感染風險，仍堅持工作，現在希望所有人都能打疫苗。」

紐約市慶祝抗疫勝利的「家鄉英雄」大遊行7日上午11時登場。（記者和釗宇╱攝影）
紐約市慶祝抗疫勝利的「家鄉英雄」大遊行7日上午11時登場。（記者和釗宇╱攝影）
紐約市慶祝抗疫勝利的「抗疫英雄」大遊行。（記者和釗宇╱攝影）
紐約市慶祝抗疫勝利的「抗疫英雄」大遊行。（記者和釗宇╱攝影）
紐約市慶祝抗疫勝利的「家鄉英雄」大遊行7日上午11時登場。（記者和釗宇／攝影）
紐約市慶祝抗疫勝利的「家鄉英雄」大遊行7日上午11時登場。（記者和釗宇／攝影）
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾向他們歡呼，並手舉標語致敬。(記者和釗宇╱攝影)
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾向他們歡呼，並手舉標語致敬。(記者和釗宇╱攝影)
紐約市慶祝抗疫勝利的「家鄉英雄」大遊行7日上午11時登場。（記者和釗宇／攝影）
紐約市慶祝抗疫勝利的「家鄉英雄」大遊行7日上午11時登場。（記者和釗宇／攝影）
大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，慶祝紐約走出疫情。（記者洪群超╱攝影）
大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，慶祝紐約走出疫情。（記者洪群超╱攝影）

不光是醫護，電召車司機也在疫情期間堅守崗位；前來觀看遊行的華裔電召車司機林境盛說，去年疫情高峰期他沒停工，「疫期很多人害怕搭公車，因此電召車的作用很大；那時我也很害怕，又沒有疫苗可以打，但許多司機失去了主業，需要開車賺錢；現在客流量已恢復不少，一線工作人員是最重要的，是紐約市擺脫疫情的功臣。」

遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛歡呼，並手舉標語致敬。（記者和釗宇╱攝影）
遊行隊伍經過時，兩邊觀看的民眾紛紛歡呼，並手舉標語致敬。（記者和釗宇╱攝影）
「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，兩旁辦公樓內的工作人員依傳統向外...
「家鄉英雄」大遊行在曼哈頓下城「英雄峽谷」登場，兩旁辦公樓內的工作人員依傳統向外拋灑紙帶。（記者洪群超╱攝影）
「抗疫英雄」大遊行，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、警消等一線工作者，慶祝紐約走...
「抗疫英雄」大遊行，滿天彩帶和數萬民眾歡呼致敬醫護、警消等一線工作者，慶祝紐約走出疫情。(記者洪群超╱攝影)

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