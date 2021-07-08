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台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

救疫醫生林路漫 從繪畫中見到希望

記者張晨╱紐約報導
林路漫說，疫期眼見生命凋零，有強烈的無力感。(林路漫提供)
林路漫說，疫期眼見生命凋零，有強烈的無力感。(林路漫提供)

華埠勿街的商家送走最後一波客人，逐一拉下鐵門，夜已深，一場許多人無緣親眼見識的彩繪秀才剛登場；33歲的林路漫手舉噴塗罐、油漆刷，鞋面、衣角依稀殘留著繪製壁畫時留下的油墨，很難想像平日他是忙碌穿梭急診室救人的醫生，相比去年見證六輛裝滿屍體的卡車駛離醫院大門，問他如何比較醫生、畫家兩種角色，他說「它們都能讓我看到希望。」

2019年6月，林路漫從佛州調至紐約長老會皇后醫院擔任急診科醫生，「從沒想過半年內就要經歷一場作為醫生的大考，一湧而入的病人打得我們猝不及防。」

他回憶，一名35歲的非洲裔留學生被室友發現昏迷，各項檢查正常， 急輸氧及搶救後不幸離世；「直到他去世，我們都不知道原因。」第二天拿到新冠檢測結果，才發現呈陽性。醫界也在這場大瘟疫中摸索，林路漫表示，看到鮮活的生命凋零，有一種強烈的無力感。

3月至5月，確診病例到達高峰，他每天工作超過12小時，急診室優先搶救情況最糟者；林路漫說，這對醫者是最折磨的，「排列救治順序，沒人認為合理，但這是當時我們能盡的最大努力。」

「五個拖車，全是屍體。」他回憶，行醫六年見過不少生老病死，2020年最冷酷無情，年底，在他33歲生日當天得知因工作確診，「也曾懷疑過這個職業，但好在有家人同事支持才支撐下來。」

兩個小時過去，眼前一幅蛟龍壁畫初見雛形，林路漫的另一個身分是街頭壁畫藝術家，從西岸華埠畫到東岸，他說與傳統華人社區一直有「斬不斷的」情感連結。

疫情終於快看到盡頭，能放鬆休息的時間也多些，他將在9月搬回加州擔任緊急救援小組的隨行醫生，與警方和消防部門合作，「英雄兩字不敢當，只是職業決定了這份責任。」

林路漫於華埠格蘭街地鐵入口的壁畫作品。(記者張晨╱攝影)
林路漫於華埠格蘭街地鐵入口的壁畫作品。(記者張晨╱攝影)
林路漫擔任急診科醫生六年。(林路漫提供)
林路漫擔任急診科醫生六年。(林路漫提供)

華埠 紐約長老會皇后醫院 加州

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