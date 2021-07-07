男乘客7號線要求降低公放音量 反被砍傷

男乘客7號線要求降低音樂音量反被砍傷。(本報檔案照)

曼哈頓中央車站地鐵站 內近日發生一起砍人案件，一男乘客因要求車廂內的另一人降低公放音樂音量而被用刀所傷，所幸受害者並無生命危險。

警方表示，案件發生在5日凌晨時分，這名37歲的受害者要求一名正在用揚聲器播放音樂的男子將音量調低。

但嫌犯非但沒有照做，反而拿出一把折疊刀咆哮道，「你有什麼問題嗎？」；警方稱，他隨後在受害者的上嘴唇上劃了一刀。

嫌犯在中央車站下車，但受害者一直在車上待到下一站——皇后區的弗農大道(Vernon Boulevard)和傑克遜大道(Jackson Avenue)站；在那裡他撥打了911報警，並被送往奈爾醫學中心(New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center)治療，並無生命危險。

呼籲民眾有知曉此案線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。