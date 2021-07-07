我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：全球染疫病逝數破400萬 創悲劇里程碑

費德勒爆冷直落三出局 溫網第9冠夢碎

男乘客7號線要求降低公放音量 反被砍傷

記者張晨／紐約報導
男乘客7號線要求降低音樂音量反被砍傷。(本報檔案照)
男乘客7號線要求降低音樂音量反被砍傷。(本報檔案照)

曼哈頓中央車站地鐵站內近日發生一起砍人案件，一男乘客因要求車廂內的另一人降低公放音樂音量而被用刀所傷，所幸受害者並無生命危險。

警方表示，案件發生在5日凌晨時分，這名37歲的受害者要求一名正在用揚聲器播放音樂的男子將音量調低。

但嫌犯非但沒有照做，反而拿出一把折疊刀咆哮道，「你有什麼問題嗎？」；警方稱，他隨後在受害者的上嘴唇上劃了一刀。

嫌犯在中央車站下車，但受害者一直在車上待到下一站——皇后區的弗農大道(Vernon Boulevard)和傑克遜大道(Jackson Avenue)站；在那裡他撥打了911報警，並被送往奈爾醫學中心(New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center)治療，並無生命危險。

呼籲民眾有知曉此案線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 中央車站 地鐵站

上一則

圖輯／紐約市慶抗疫勝利遊行 全美首位接種護士打頭陣

下一則

賈西亞、威利認輸 亞當斯料將成第二位非洲裔紐約市長

延伸閱讀

反對7、8大道改單行道 華人求助亞當斯

反對7、8大道改單行道 華人求助亞當斯
女子遊時報廣場 拒調戲被刺胸

女子遊時報廣場 拒調戲被刺胸
口角升級 亞裔男頸背遭刺傷

口角升級 亞裔男頸背遭刺傷
日落公園華男遭劫被捅傷 警緝鴛鴦大盜

日落公園華男遭劫被捅傷 警緝鴛鴦大盜

紐約華埠失智長者走失 警籲協尋

紐約華埠失智長者走失 警籲協尋

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

2021-07-01 02:30
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

2021-07-01 09:16
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56
Delta變種來襲，紐約陽性率近日有所反彈；圖為國慶節大批民眾聚集等候觀賞當晚的梅西國慶煙火秀。（記者顏嘉瑩／攝影）

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

2021-07-06 09:18
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14

精彩推薦

超人氣

更多 >
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭
辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷