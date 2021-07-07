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便衣警尾隨3小時 逮專偷華裔耆老慣犯

記者張晨／紐約報導
五分局警員尾隨扒手三小時，專偷華裔耆老的西語裔慣犯落網。(市警提供)
五分局警員尾隨扒手三小時，專偷華裔耆老的西語裔慣犯落網。(市警提供)

曼哈頓華埠市警五分局轄區近日竊案頻發，一名專下手華裔耆老的西語裔慣犯6日落網，華裔便衣警員尾隨近三個小時，終於等到他對一名華裔受害者下手時抓到現行、人贓並獲。

該警員表示，當日下午4時30分左右，在勿街(Mott St.)139號前將該嫌犯拘捕，而此前已經跟隨其尋覓下手目標三個小時；6月26日就曾從線人發來的一段拍攝視頻中鎖定該男子，他尾隨一名華裔耆老進入了位於堅尼路(Canal St.)的大班餅屋作案，警方線人看到其得手後便立刻通知了便衣警員跟蹤。

該警員跟隨這名扒手從堅尼路到企李士提街(Chrystie St.)再到格蘭街(Grand St.)地鐵站，所有其盯上的目標均為外出買菜、行走緩慢且反應不太靈敏的華裔耆老，但當日因為嫌犯並未得手，走近格蘭街地鐵站後便乘車離開了，所以並未找到時機拘捕。

直到6日該嫌犯再次現身，警員認為其肯定會如此炎熱的天氣下得手後才離開，一直跟蹤其至勿街139號的蔬果市場，並親眼看到他拉開了一名華裔女受害者的手提包才上前將其制伏，後備警力隨後到達，將嫌犯帶回分局問話。

根據市警數據顯示，在過去28天內，華埠轄區共發生了17起重竊案，相比去年的十起，同比上升了70%。

五分局表示，因為便衣警員的短缺，社區成員的力量尤為重要， 許多水果攤販、甚至販賣假包假表的小販都是警方的眼線；「因為商家也深刻明白，扒手的出現不但降低了該地區的生活質量，也影響了他們潛在的客戶」。

警方表示，在五分局轄區，警民合作成為了拉近關係、加強治安的特殊紐帶。

華裔 地鐵站 華埠

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